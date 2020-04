Asi každému je jasné, že když hoří dům, není čas dohadovat se, kdo zaplatí auto, které nabourali hasiči, když přijeli hasit. Není sporu ani o tom, že to, co prožíváme nyní, je hodně velký požár. Pokud jde o Česko, odehrává se, nebo minimálně měl by se odehrávat, v rámci právního státu a nic nenasvědčuje tomu, že bychom měli tento rámec opustit. Do třetice je nesporné, že se vláda snaží situaci zvládnout, jak umí. O tom, co měla či neměla dělat, v čem selhala a v čem nikoliv, bude nepochybně napsána spousta studií a analýz. Ostatně už dnes je dost kritiků, ale o to mi nejde.