Co mají dělat firmy zasažené pandemií koronaviru? Změní současná krize podobu podnikání, nebo se po ní vše vrátí do starých kolejí? Podobné otázky si teď kladou podniky v Česku i jinde ve světě. Inspiraci, jak se s nynější nelehkou situací vypořádat, hodlají zástupcům byznysu předat organizátoři internetové debaty s příznačným názvem The Anti-panic Conference. Videopřenos z ní proběhne dnes mezi 14. a 16. hodinou. Lidé ho mohou bezplatně sledovat na webu iHNed.cz, na stránkách samotné akce Antipanic.live nebo na Facebooku.