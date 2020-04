Byt v osobním vlastnictví byl přesně do 13. března tohoto roku jistotou desetinásobku. Prudký růst cen nemovitostí v posledních letech jako by z paměti všech smazal to, co se dělo na realitním trhu v letech finanční krize. Propad cen v řádu několika desítek procent a návrat k "předkrizovému normálu" přitom trvaly až do roku 2015. Od té doby šly ceny strmě vzhůru, poptávka převyšovala nabídku, vlastnictví bytu se považovalo za nejlepší investici současnosti i daleké budoucnosti a nikdo si neuměl připustit, že by tomu mohlo být ve věčných časech jinak. Nikdo totiž nepředpokládal, že by mohla přijít virová pandemie a s ní i opatření, která všechny dosavadní jistoty postaví na hlavu.