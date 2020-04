Pandemie koronaviru si v USA může podle Bílého domu vyžádat 100 až 240 tisíc obětí. "Máme před sebou zatraceně zlé týdny. Budou to velmi bolestné − velmi, velmi bolestné dva týdny," uvedl prezident Donald Trump na úterní tiskové konferenci.

Ve středu bylo v USA takřka 190 tisíc potvrzených případů a přes 3900 mrtvých. Ohniskem je stát New York, kde bylo 76 tisíc nakažených a přes 1500 obětí. Zdravotníci předpovídají, že obdobně dramatický vývoj, jako nyní sledují v tomto státě, a to především v aglomeraci města New York, lze očekávat v jiných velkých městech: v Detroitu, Chicagu, Los Angeles, New Orleansu či Miami.