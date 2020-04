◼ ČESKO

Epidemie tlačí nahoru schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci března stoupl na 44,7 miliardy z únorových 27,4 miliardy korun. Loni ke konci března byl schodek 9,2 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní březnový výsledek je nejhorší od roku 2010, tehdy skončil ke konci března rozpočet ve schodku 45,9 miliardy korun. Sněmovna minulý týden kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

◼ USA

OSN: Krize kvůli viru je největší od světové války

Krize spojená s šířením koronaviru je největší výzvou pro svět od konce druhé světové války. Řekl to generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres, podle kterého se dá krize překonat jen ve vzájemné solidaritě. Členské státy vyzval k okamžité a koordinované reakci na šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid-19. Řídit by se přitom měly doporučeními Světové zdravotnické organizace.

◼ ČESKO

Senioři mohou mít nákazu virem bez teploty

U seniorů nemusí infekci Covid-19 provázet teplota, oslabené mohou být i další příznaky. Pozornost je proto třeba věnovat i změně chování, neklidu či ztrátě chuti nebo čichu. Uvádí to Státní zdravotní ústav v doporučení domovům pro seniory a podobným zařízením. Ministerstvo zdravotnictví jim nařídilo teplotu měřit. Musí také vyhradit desetinu kapacit pro možné nakažené, izolovat je i jejich personál.

◼ ČESKO

Škoda Auto prodloužila odstávku do 20. dubna

Automobilka Škoda Auto podruhé prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii koronaviru, a to až do 20. dubna. Původně se měla výroba spustit 6. dubna. Informaci o prodloužení odstávky firma sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS. První prodloužení odstávky oznámila firma 27. března, odstávka se měla z 6. dubna prodloužit do 14. dubna. Nyní se tak posouvá téměř o další týden.

◼ ČESKO, SVĚT

Česká centra vysílají on-line program i kurzy češtiny

Česká centra v zahraničí vysílají své programy on-line, do digitálního prostředí přechází i kurzy češtiny a pracovníci center pomáhají zastupitelským úřadům v konzulární agendě, tedy v komunikaci s českými občany. Česká centra v zahraničí jsou pro veřejnost nyní uzavřena, plánované akce se přesouvají na podzimní období, případně se ruší a domlouvají možné varianty jejich realizace v příštím roce.

◼ ČESKO, EU

EK prodloužila termín pro odpověď na "Babišův audit"

Evropská komise prodloužila termín pro odpověď na audit ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) o dva měsíce, tedy do 5. června. Původně měla lhůta vypršet na konci tohoto týdne. Podle auditu má Babiš přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol. Česku kvůli tomu hrozí, že přijde o unijní dotace. Babiš jakýkoli střet zájmů popírá.

◼ BĚLORUSKO

Lukašenko "má lék na koronavirus"

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko veškeré obavy z koronaviru odmítá a svému lidu vzkázal, že hokej, vodka a baňa − tedy tradiční sauna − jsou nejlepším lékem. "Led je pravou léčbou proti virům," tvrdí a odkazuje se tak na hokej. Doporučuje bojovat proti viru pitím vodky, která "virus otráví", anebo jít do sauny.

◼ ČESKO

Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 by ve sněmovně nebyla

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta hlasů. Druzí by byli s výrazným odstupem Piráti, následovaní ODS. Opoziční TOP 09 by se do parlamentu těsně nedostala. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který se konal ještě před zavedením hlavních omezení. Ve srovnání s lednovým průzkumem si ANO pohoršilo o 1,9 procentního bodu. Naopak Piráti a občanští demokraté si mírně polepšili.

"

Naší jedinou touhou je zůstat tady dva dny s rodinou a zas v pondělí vyjet za hranice.

Jan Průha

Předseda přípravného výboru nově založeného sdružení Pendleři bez hranic, které chce prosadit zmírnění přísných opatření vlády.

◼ ČESKO, SVĚT

Návrat vědců z Antarktidy se kvůli viru komplikuje

Návrat vědců z letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy se kvůli koronavirovým opatřením komplikuje. Nyní jsou na lodi směřující do Chile, tam ale nejspíš budou muset do dvoutýdenní karantény. Devítičlenná výprava vyrazila z Česka na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v pátek 17. ledna. Vědci například měřili hmotu na ledovcích a odebírali vzorky sněhu a ledu pro další analýzy.

◼ IRÁK

Irácké kmeny odmítají pohřbívat lidi zabité virem

Irák, několik desetiletí poznamenaný boji a smrtí, nemá slitování s těmi, kdo teď umírají kvůli koronaviru. Lidé odmítají poskytnout hřbitovy a pozemky pro hroby, márnice se plní oběťmi nemoci Covid-19. Kmenové zvyklosti jsou zákon a kmeny kategoricky odmítají poskytnout své pozemky k pohřbení lidí, jež zabil koronavirus. Ve čtyřicetimilionovém Iráku je v řádu stovek nakažených, testováno bylo ale minimum lidí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Tenisový Wimbledon nebude poprvé od války

Wimbledon se letos neuskuteční. Pořadatelé z All England Clubu slavný grandslamový turnaj kvůli pandemii koronaviru zrušili. Na londýnské trávě se nebude hrát poprvé od druhé světové války. Zástupci mužské asociace ATP a ženské WTA vzápětí oznámili, že se ruší celá travnatá sezona a tenisové turnaje se nebudou hrát minimálně do 13. července. Dosud byla sezona přerušena do 7. června.

◼ ČESKO

Praha spustila prodej virtuálních vstupenek

Pražský magistrát společně s portálem GoOut spustil na podporu kulturních institucí projekt vstupenek na Nic. Lidé si mohou koupit lístek na neexistující představení za cenu od 20 do pěti tisíc korun. Vybrané peníze pak budou předány dané instituci, na jejíž virtuální představení si lidé vstupenky koupili. Akce potrvá do 1. května. Kvůli koronaviru byl provoz uměleckých scén od začátku března postupně omezován a nakonec byly uzavřeny zcela.

◼ ŠPANĚLSKO

Za den na koronavirus umírá více než 800 lidí

Ve Španělsku se koronavirem podle včerejších údajů nakazilo už 102 136 lidí, 22 600 se vyléčilo. Obětí z řad infikovaných registruje Španělsko už 9053. Už pátý den po sobě zemřelo za předchozích 24 hodin přes 800 lidí, uvedl deník El País. Obětí za posledních 24 hodin přibylo 864, zatímco v úterý oznámilo ministerstvo zdravotnictví 849 nových úmrtí a o den dříve 812. Nejhůře postiženým regionem je madridský (29 840 nakažených a 3865 úmrtí).

◼ SVĚT

Expertka OSN žádá zrušení sankcí proti Íránu či KLDR

Hilal Elverová, která je nezávislou expertkou OSN na právo na potraviny, vyzvala ke zrušení mezinárodních sankcí vůči státům, jako jsou Venezuela, Írán či Severní Korea. Rozhodnutí by podle ní mělo přispět k tomu, aby se do těchto zemí v období pandemie způsobené koronavirem dostaly zásoby potravin a populace nehladověla. Ke zmírnění sankcí vyzvala též vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová.

◼ SVĚT

Meteorologům chybějí data pro předpovědi

Kvůli zastavení letecké dopravy v důsledku pandemie koronaviru bude počasí pro lidi méně předvídatelné a pozorování klimatu méně přesné. Pro meteorologické modely se prudce snížilo množství dat, která za normálních okolností obstarávají senzory na letadlech. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) v posledních týdnech také značně pokleslo dodávání dat v rozvojových zemích, kde se mnoho měření provádí ručně.

◼ ŠVÉDSKO

Ve Švédsku zmizel pákistánský novinář

Pákistánský novinář Sadžíd Husain, který kvůli výhrůžkám smrtí uprchl ze své vlasti, se pohřešuje už měsíc ve Švédsku, kde mu byl udělen politický azyl. Informoval o tom zpravodajský server BBC News. Devětatřicetiletý Husain v Pákistánu psal o případech, kdy jsou lidé uneseni či uvězněni orgány státu, přičemž jsou jejich osud a místo pobytu zatajovány, a také o organizovaného zločinu.

"

Chci srdečně poděkovat občanům, protože většina lidí v Německu dodržuje omezení kontaktu a přispívá tím k ochraně lidí.

Angela Merkelová

německá kancléřka Německo prodlužuje platnost stávajících opatření proti koronaviru nejméně do konce velikonočních prázdnin, tedy do 19. dubna.

◼ KOSOVO

Priština zrušila přirážky na zboží ze Srbska a Bosny

Kosovská vláda včera zrušila veškeré celní přirážky na zboží ze Srbska a Bosny a Hercegoviny. Před necelými dvěma týdny již odstranila cla na suroviny. Zrušení cel bylo podmínkou Bělehradu pro pokračování dialogu o normalizaci vztahů s Prištinou. Srbsko krok Kosova odmítlo kvůli dodatečným podmínkám. Stoprocentní celní přirážku uvalila na zboží ze Srbska a Bosny minulá kosovská vláda Ramuše Haradinaje v listopadu 2018.

◼ SOMÁLSKO

Při leteckých útocích USA zemřeli dva civilisté

Lidskoprávní organizace Amnesty International včera uvedla, že při amerických náletech v Somálsku zahynuli v únoru dva civilisté a tři byli zraněni. Její prohlášení vyvolává otázky, nakolik se USA podobnými obviněními zabývají, napsala agentura Reuters. USA v Somálsku již deset let bojují proti militantnímu povstaleckému uskupení Šabáb, které má vazby na teroristickou organizaci al-Káida.

◼ SALVADOR

Karanténu prosazují i zločinecké gangy

Omezení volného pohybu kvůli koronaviru snížilo v Salvadoru počet vražd na historickém minimum. V březnu bylo zabito jen 65 lidí, ač před pár lety počet vražd činil okolo tisíce měsíčně. Tomu, kdo omezení nedodrží, místní gangy hrozí zabitím, píše místní deník El Faro. "Když bude nedostatek ventilátorů a na jednom bude náš člověk, tak až přivezou stařenu ve vážném stavu, našeho kamaráda odpojí a nechají zemřít," řekl deníku člen gangu MS13.

◼ AFRIKA

Kongo čelí i spalničkám, malárii, choleře a ebole

I když je Afrika zatím méně zasažená koronavirem než zbytek světa, různé organizace upozorňují na nebezpečí, pokud by se zde koronavirus rozšířil. Dětský fond OSN varuje před tím, že by nemoc Covid-19 mohla přetížit zdravotní systém v Kongu, které kromě koronaviru bojuje se čtyřmi dalšími infekčními onemocněními − spalničkami, malárií, cholerou a ebolou.

◼ BANKY

Moneta dokončila převzetí Wüstenrotu

Skupina Moneta Money Bank dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, a stala se tak stoprocentním vlastníkem obou společností. Chystá se jejich přejmenování na Moneta stavební spořitelnu a Moneta hypoteční banku. Vypořádání transakce předcházely souhlasy antimonopolního úřadu a ČNB, o které banka požádala v lednu.

◼ ZAHRANIČNÍ OBCHOD

ING: Nejohroženější jsou Kanada a Německo

Z velkých světových ekonomik ohrožují otřesy vyvolané šířením koronaviru nejvíce Německo a Kanadu, a to kvůli jejich závislosti na obchodu. S odvoláním na zprávu analytiků ING Group o tom informovala agentura Bloomberg. Rychlé šíření Covid-19 v USA a následný ekonomický dopad může Kanadě přinést "značné problémy". Německo je pak závislé na zahraniční poptávce po jeho strojích, autech a farmaceutických výrobcích.

◼ EKONOMIE

Přední ekonomové zakládají KoroNERV-20

Přední ekonomové zakládají iniciativu KoroNERV-20. Chtějí posuzovat kroky veřejných institucí a hledat krátkodobá řešení, jak kormidlovat hospodářství v krizi způsobené dopady koronaviru, ale i přijít s dlouhodobými návrhy, jak vrátit Česko k prosperitě. Podle serveru Peníze.cz jsou mezi iniciátory projektu například Danuše Nerudová, Petr Stuchlík, Mojmír Hampl, Tomáš Sedláček či Mariana Čapková.

◼ TELEKOMUNIKACE

T-Mobile a Sprint se v USA konečně spojily

Americká telekomunikační společnost T-Mobile US dokončila spojení s konkurentem Sprint. Firma si tím upevnila pozici třetího největšího mobilního operátora v USA. Sloučený podnik bude působit pod jménem T-Mobile. Firmy fúzi za 26,5 miliardy dolarů oznámily už před dvěma lety. Její dokončení bylo podmíněno prodejem části majetku.

"

Lidem nevzniknou díry v peněženkách. Budou moci dál platit nájmy a kupovat si potřebné věci. A bude to mít i pozitivní dopad na ekonomiku.

Ursula von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise, podle které by státy měly podporovat takzvaný kurzarbeit, aby zmírnily sociální následky pandemie koronaviru.

◼ TRH PRÁCE

USA hlásí první úbytek zaměstnanců za 2,5 roku

Soukromý sektor ve Spojených státech v březnu zaznamenal první pokles počtu pracovních míst za 2,5 roku. Organizace ADP oznámila, že podle jejího průzkumu v soukromých podnicích minulý měsíc zaniklo zhruba 27 tisíc pracovních míst. Důvodem je pravděpodobně omezování aktivit v souladu s opatřeními úřadů proti šíření koronaviru.

◼ NOSIČE

Výrobce vinylů GZ Media loni utržil 2,8 miliardy

Společnosti GZ Media, jednomu z největších světových výrobců CD, DVD a gramofonových desek, loni meziročně vzrostly tržby o 11 procent na 2,8 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) stoupl podle neauditovaných výsledků o pět procent na 581 milionů korun. V současnosti loděnický závod přes koronavirová opatření pokračuje ve výrobě.

◼ PIVOVARY

Budvaru klesl prodej piva. Propouštění nechystá

Budějovickému Budvaru klesly v březnu prodeje piva meziročně o osm procent. Prodeje v obchodech stouply o dvě procenta. Pivovar to uvedl bez konkrétnějších údajů. Kvůli koronaviru zastavil linku na stáčení piva do sudů. V dubnu čeká podnik pokles prodejů o pět až 15 procent. Doma je nyní asi desetina z 670 zaměstnanců, hlavně ti, kteří pracují v restauracích nebo u linky na sudy. Plošné propouštění Budvar nechystá.

◼ OVOCNÁŘSTVÍ

Mrazy zcela zničily letošní úrodu meruněk

Silné mrazy, které Česko zasáhly tento a minulý týden, zcela zničily letošní úrodu meruněk. Škody se podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka budou pohybovat na úrovni 50 milionů až 80 milionů korun, což je hodnota sklizně meruněk v normálním roce. Z dalších ovocných druhů mrazy poškodily především broskve a třešně. U nich a dalších druhů bude podle unie možné udělat odhad škod až později.

"

V prvních třech týdnech v březnu nám prodeje vína klesly asi o třetinu. Za celý měsíc to bude více. Dokud bude odbyt do obchodů, vydržíme.

Pavel Vajčner