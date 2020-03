Ministr obrany Metnar chtěl na jednání vlády předložit materiál, který by umožňoval přijímat zásadní opatření bez parlamentu. Návrh počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování, například vyhlášení stavu ohrožení, přešlo na vládu. A kdyby se nestihla sejít ani ta, rozhodoval by sám premiér.