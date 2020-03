Vývoj posledních několika týdnů otřásl všemi tržními segmenty včetně toho nájemního. Dalo by se říci, že doslova přes noc došlo k obratu o 180 stupňů a z trhu pronajímatelů je rázem trh nájemců. Dvojnásobný otřes pak zažil pražský trh krátkodobých pronájmů, který byl ještě před příchodem pandemie nasycen 14 tisíci bytovými jednotkami.

S náhlým zastavením turistického ruchu došlo na nejhorší noční můru provozovatelů ubytovacích zařízení: všechny byty ke krátkodobému pronájmu zejí prázdnotou. Není v našich silách odhadnout, kdy se situace ubytovacího trhu vrátí do normálu. Plánované regulace na poli krátkodobých pronájmů se navíc vzhledem k propuknuvší pandemii rozhodně urychlí, proto minimálně v této oblasti nemůžeme očekávat stoprocentní návrat do doby předkoronavirové.

V těchto dnech začínáme sledovat vznikající převis nabídky bytů k pronájmu nejen v historickém jádru Prahy, ale i v jejím širším centru. Celý trh rezidenčních pronájmů tak čelí nevídanému rozkolísání, jež zasáhne všechny pronajímatele, ty dlouhodobé nevyjímaje. Podmínky nájmů budou nyní určovat nájemci, nikoliv pronajímatelé. Zároveň budou nájemci v této nejisté době kromě nižšího nájmu požadovat mnohem pružnější nájemní vztah. Rostoucí požadavky na flexibilitu nájemního vztahu lze očekávat i v segmentu pronájmu kancelářských prostor. Ekonomická krize zároveň nepochybně zahýbe celým kancelářským trhem − na straně nájemců nastávají časy velkých přesunů a fúzí. Současná situace však může do budoucna nahrát sdíleným kancelářím a coworkingu. Zaměstnavatelé totiž během několika uplynulých týdnů zjistili, že firmy fungují i přes náhlý přesun zaměstnanců z kanceláří do pohodlí obývacích pokojů. Velké společnosti tak možná po stabilizaci celé situace začnou svým zaměstnancům umožňovat větší plastičnost pracovního prostředí.

V historii demokratické České republiky čelíme třetímu krizovému období. Na rozdíl od předchozích dvou má však to nynější spoustu specifik, kvůli nimž můžeme o dlouhodobých hospodářských následcích jen spekulovat. Nedostupnost relevantních dat a uvádění čísel souvisejících s nákazou do špatných kontextů navíc možnost přesnější predikce výrazně znesnadňují. Jisté ale je, že všechny tržní subjekty musely opustit doposud fungující modus operandi, mnoho z nich tato nečekaná tíživá situace poznamená a některé se z ní vůbec nevzpamatují. Předpokládáme však, že ještě letos dojde ke stabilizaci situace − po ekonomickém propadu se příští rok opět dostaví hospodářský růst a s ním i ustálení nájemního trhu. Bohužel ale platí, že nic není zadarmo. Jako následek zcela bezprecedentního pumpování peněz do ekonomiky po dobu krize tak naprosto jistě dojde na inflaci, která může nájmy výrazně zdražit.