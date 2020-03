Ačkoli se to zdá v nynější situaci absurdní, polská vláda i přes přijatá tvrdá opatření na hranicích nebo omezení venkovního pohybu nevyhlásila nouzový stav. Vládnoucí polští konzervativci mají totiž jeden zásadní důvod, proč se do něčeho takového nepouštět: 10. května se mají v zemi konat prezidentské volby, které by se v případě vyhlášení výjimečného stavu musely odložit. Ale šéf vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński trvá na tom, že se hlasovat bude.