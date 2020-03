Pomoc vlád v zahraničí

Rakousko

◼ Rakušané mají na kurzarbeit zatím připraveno 400 milionů eur (téměř 11 miliard korun). Podpora firem s omezenou či zastavenou výrobou bude trvat minimálně tři měsíce, v případě potřeby se prodlouží na půl roku. Po dobu tří měsíců, kdy bude stát posílat příspěvek na mzdy, musí lidé pracovat alespoň 10 procent své pracovní doby. Zároveň musí před podáním žádosti vyčerpat celou roční dovolenou i náhradní volno. Stát na náhrady mezd přispívá od 80 do 90 procent podle výše výdělku. Zároveň přebírá i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Německo

◼ Na kurzarbeit mají nárok podniky, které domů pošlou alespoň desetinu zaměstnanců. Pracovníkům stát vyplácí 60 procent výdělku, u zaměstnanců s dětmi je příspěvek 67 procent. Podpora bude trvat až dva roky a Němci počítají, že ji využije až 2,15 milionu lidí. To je téměř o 800 tisíc pracovníků více než během finanční krize z roku 2009. Kurzarbeit bude podle odhadů stát více než deset miliard eur (273 miliard korun).

Slovensko

◼ Vláda o víkendu oznámila balík finanční pomoci, díky kterému by zasažení podnikatelé měli každý měsíc dostat až miliardu eur (27,3 miliardy korun). Součástí opatření je také pomoc firmám, které kvůli koronaviru musely uzavřít výrobu. Stát jim na náhrady výdělků jejich pracovníků přispěje 80 procenty.

Polsko

◼ Poláci chtějí do ekonomiky nalít zhruba 212 miliard zlotých (1,3 bilionu korun). To je přibližně desetina HDP země. Vybraným firmám stát uhradí 40 procent mezd pracovníků. Živnostníci a lidé s dohodou o provedení práce mohou získat příspěvek až do výše 80 procent minimální mzdy.