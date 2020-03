Většina obchodů a provozoven je zavřená už několik týdnů a podnikatelé řeší, jak přečkat epidemii korona­viru, aniž by zkrachovali. Přestože stát hodlá zítra spustit příjem žádostí malých a středních podnikatelů o bezúročnou půjčku, nebude se tato podpora týkat těch pražských, kterých je 180 tisíc.

Zástupci vedení hlavního města proto plánují, že Praha rozjede vlastní finanční podporu podnikatelů.

Vedení metropole se dozvědělo až tento týden, že státní podpora podnikatelů se netýká těch z hlavního města. Zdrojem peněz pro tuto pomoc budou peníze z evropských fondů, na které Praha coby bohatý re­gion nemá nárok. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka, které program COVID II připravují, uvádějí, že hlavní město přijde na řadu v další vlně.

180 tisíc podnikatelů je podle ČSSZ v Praze.

Na to však nelze podle zástupců vedení pražského magistrátu čekat. "Malí a střední podnikatelé tu trpí stejně jako jinde v republice, a pokud současná krize potrvá, nebudou mít kapitál. Musíme proto rychle připravit vlastní podporu, podobnou té státní," řekl lídr ko­aličního uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil. Ten je zároveň členem speciální magistrátní skupiny, jež se právě možnou podporou podnikatelů a živnostníků nyní zabývá.

O přesné částce, kterou by město vyčlenilo na ručení za podnikatelské úvěry u komerčních bank, budou zástupci vedení města jednat ještě tento týden. "Jsme připraveni vyčlenit vyšší stamiliony až nízké miliardy korun," uvedl náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Hlavní město teď jedná s Evropskou komisí o tom, zda může využít asi 400 milionů korun od unie na zmíněnou pomoc podnikatelům a živnostníkům. Peníze jsou původně určené na podporu inovace firem, udržitelnou mobilitu či vzdělání. Podle radního pro podporu podnikání Víta Šimrala (Piráti) však už radnice dostala od Bruselu příslib, že bude moci evropské peníze využít i na řešení krize vycházející z koronaviru.

Několik stovek milionů korun však nemusí městu stačit na to, aby všem pražským podnikatelům mohlo ručit za půjčky zhruba do 15 milionů korun. "Pokud bychom měli pokrýt poptávku po zárukách, museli bychom do toho dát z městského rozpočtu asi 1,5 miliardy korun," odhaduje radní Šimral.

Zda město takovou sumu skutečně vyčlení, není zatím jasné. S ohledem na očekávaný propad příjmů metropole o tom bude vládnoucí koalice ještě diskutovat. Na svém pondělním jednání by už vedení města mohlo mít program podpory připravený.

Vedle ručení za úvěry plánuje metropole odpustit některým podnikatelům část nájmu, pokud sídlí v městských prostorách a kvůli vládním opatřením museli zavřít provozovny. Už v pondělí Praha rozhodla o odkladu plateb nájemného těm, kteří v jeho objektech podnikají. Nájemcům magistrát také nebude účtovat úroky z prodlení a zároveň vedení metropole zrušilo plánované zvýšení nájmu nebytových prostor o inflaci.

Praha zároveň nebude chtít po firmách poplatky za parkování či svoz odpadu nebo poplatek za ubytování, který odvádí hotely. Současně se město a jeho společnosti zavázaly, že budou firmám, jež pro něj odvádí práci, proplácet faktury v rámci několika dnů. "Protože epidemie zřejmě přinese strukturální změny v některých odvětvích, tak podpoříme i rekvalifikační kurzy," uvádí Vyhnánek.

Vhodná řešení pro podporu živnostníků a podnikatelů by měl vedení metropole dodávat expertní tým, jehož vznik by měla Praha v pondělí schválit. Mohl by se zabývat i možnými granty pro podnikatele, které část koalice navrhuje.