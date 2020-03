Epidemie koronaviru zavřela všechny školy od základních až po vysoké. Zatímco studentům se tak zkomplikovalo například složení závěrečných zkoušek, univerzity přemýšlejí, jak si zajistit studenty do dalšího ročníku. Některé vysoké školy proto chystají elektronické přijímací řízení, jiné zkoušky odložily a věří, že vše do zimního semestru stihnou. Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který by školám mimo jiné umožnil pořádat přijímačky na dálku.

Pražské ČVUT říká, že zkoušky, státnice a přijímačky do navazujícího studia se budou konat, ať už kontaktně, nebo v nouzi i nekontaktně elektronickou formou. "Přijímání studentů ke studiu a zahájení výuky v nadcházejícím školním roce proběhne za všech okolností," řekl děkan Fakulty strojní Michael Valášek. Uvedl, že pokud by měla opatření proti šíření nákazy trvat i na podzim, bude škola připravena vyučovat prostřednictvím speciálního softwaru. "Již to nyní řešíme se stávajícími studenty," dodal děkan.

Mendelova univerzita v Brně už chystá elektronické přijímačky. "Máme připraveno řešení v podobě přijímací zkoušky on-line, ale také diskutujeme možnost přijímání studentů podle průměru z předchozího stupně studia," uvedl prorektor univerzity Radim Farana.

Podobné změny chystá také Technická univerzita Ostrava. "V letošním roce máme nově přijímací řízení celé v elektronické verzi," potvrdila mluvčí školy Petra Halíková. Doplnila, že jednotlivé fakulty už chystají podmínky přijímacího řízení, které podléhají schválení jejich akademickými senáty.

Přijímačky elektronicky

V případě elektronických přijímacích zkoušek se však školy musí vypořádat s tím, jak zajistit poctivost studentů při vyplňování otázek. "Řeknu rovnou, že budeme spoléhat na jejich vlastní čest," uvedl prorektor Farana. Dodal, že ani povinné skládání zkoušek před webovou kamerou nedokáže zabránit případné pomoci dalších lidí, které kamera nebude zabírat.

Některé školy proto raději budou přijímat studenty na základě výsledků na střední škole. Zájemcům o studium na Fakultě strojní ČVUT postačí k přijetí doložit maturitní vysvědčení z matematiky nebo fyziky. "V prvním semestru těm, kteří nebudou mít maturitu z matematiky, dáme povinně jinak dobrovolný kurz Repetorium z matematiky," uvedl Valášek.

Jiné školy zatím vyčkávají, jaký bude další vývoj vládních opatření proti šíření epidemie. Na České zemědělské univerzitě zůstávají platné červnové termíny přijímacích zkoušek. "Předpokládáme, že v tu dobu již nebude v platnosti nouzový stav, a tak proběhnou standardním způsobem," uvedla mluvčí školy Karla Mráčková.

Na Univerzitě Karlově zatím jednotlivé fakulty zvažují, jak upraví své přijímací zkoušky, aby studenti mohli na podzim nastoupit do nového semestru. "V úvahu připadají jak posuny termínů konání přijímacích zkoušek, tak jejich konání distanční formou," potvrdil mluvčí univerzity Václav Hájek.

Univerzita Karlova stejně jako ostatní vysoké školy proto čeká na schválení zákona předloženého v pondělí vládě ministerstvem školství. Novela reaguje mimo jiné právě na nutnost úpravy přijímání ke studiu na vysoké školy. "Jakmile bude novela schválena, upravíme podmínky pro přijetí v souladu s tímto zákonem," dodal Hájek.

Vyhráno mají některé umělecké školy, jako jsou pražské FAMU či HAMU. Talentové zkoušky se tady konají dříve, a tak je školy stihly ještě před vyhlášením opatření proti koronaviru.

Univerzitám také může přijetí nových studentů zkomplikovat to, že nebudou mít složené maturitní zkoušky.

Maturitu studenti dodají později

Ministerstvo školství proto ve vládou schválené novele navrhuje, aby mohli uchazeči o studium předložit maturitní vysvědčení až po zápisu. Měli by ho dodat nejpozději do 30 dnů od zahájení akademického roku.

Maturitní zkoušky by se měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do 1. června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy.

Zároveň chce ministerstvo školství zkrátit lhůtu na vypsání termínu přijímaček na vysoké školy. Nyní je musí vyhlásit alespoň se čtyřměsíčním předstihem. Předložený zákon by měl lhůtu zkrátit na 15 dnů. "Je zcela klíčové, aby současný stav umožnil flexibilní fungování vysokých škol a měl co nejmenší negativní dopady na uchazeče o studium," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Úprava, která podle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky vznikala ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií či odpuštění poplatků za prodloužení studia nad standardní dobu. Doba od 1. března do 31. srpna by se v této souvislosti neměla do studia započítávat.