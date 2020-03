Krize spojená s epidemií koronaviru může zlikvidovat řadu firem, kterým bude krátkodobě chybět hotovost. Česká vláda proto schválila opatření, jež firmy ochrání před insolvencí. "Právní systém nyní bude nabízet možnosti, jak podnik udržet a následně restartovat a k úhradě dluhů se vrátit. Opačná cesta by byla, že společnosti skončí v úpadku a nikdo nedostane nic," říká právník Bohumil Havel, který je mimo jiné spoluautorem insolvenčního zákona.

HN: Vláda schválila novelu insolvenčního zákona. Vy jste členem poradního týmu, jak ta novela vypadá?

Stejně jako trh jsme si uvědomili, že se podnikatelé budou dostávat ne vlastní vinou do úpadkových stavů. Ty jsou důsledkem epidemie Covid-19 a následných zásahů veřejné moci. My nyní navrhujeme mechanismus, který by takovým firmám umožnil se s touto situací lépe vypořádat.

HN: O co přesně půjde?

Firmám novela umožní, aby využily nástroj mimořádného moratoria. V takovém případě by mohl dlužník požádat soud o jeho povolení, aniž by k tomu bylo potřeba souhlasu věřitelů. Vedle toho samozřejmě předloží čestná prohlášení, že jeho problémy jsou skutečně důsledkem krize. Pokud soud moratorium povolí, má vedení po dobu tří až šesti měsíců právo svoji firmu řídit v režimu, v němž bude hradit jen takové platby, které jsou bezprostředně nutné k provozu podniku. Tedy odkrojit od svých povinností ty, které nejsou naprosto nezbytné. To mu dá čas a prostor se v rámci krizového řízení věnovat jen správě svého podniku. S tím souvisí i druhá část změn. Ta říká, že po dobu krizového stavu nebudou věřitelé oprávněni podávat insolvenční návrhy. A současně na sebe dlužníci, kteří splňují podmínky úpadku, nebudou muset podat návrh na insolvenci. Pokud tedy jejich situace byla způsobena pandemií Covid-19.

HN: Pokud nebude nutné na sebe podat návrh na insolvenci a nebude to smět udělat ani věřitel, je vůbec třeba mimořádné moratorium?