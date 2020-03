V Česku máme otevřenou ekonomiku, která při nynější koronavirové epidemii patří mezi nejohroženější v Evropě. Situace je vážná a není namístě přemýšlet, jak ekonomiku stimulovat, ale jak zachránit, co se dá, říká investiční bankéř Ondřej Jonáš, který pracoval pro Goldman Sachs, Salomon Brothers a americkou centrální banku (Fed). Vláda by měla podpořit firmy a živnostníky více, než to dělá, ČNB by měla srazit sazby na nulu. Důležité je zachovat tkáň společnosti, aby se nerozpadla na atomy.