◼ ČESKO

Kynicím skončila karanténa, policie občany pochválila

Obci Kynice na Havlíčkobrodsku, ve které bylo potvrzeno osm případů nemoci ­Covid-19, o půlnoci skončila karanténa. Opatření o jejím uzavření platilo od 16. března. K půlnoci také policie zrušila čtyři svá stanoviště v okolí obce. Na dodržování karantény nařízené pro katastr obce z nich dohlížela nepřetržitě. "Po celou dobu opatření byli lidé v obci ohleduplní, disciplinovaní, pokyny plnili. Nebyl tam naprosto žádný problém," řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

◼ ČESKO

Piráti podpoří vládu, až sdělí, jak bude dál postupovat

Piráti žádají po vládě informace o tom, jak bude dál postupovat v boji proti epidemii koronaviru. Pokud je dostanou, jsou připraveni podpořit ve sněmovně prodloužení nouzového stavu, který nyní v Česku platí. Vláda vyhlásila nouzový stav do 12. dubna, jeho případné prodloužení musí schválit poslanci, kteří o něm budou hlasovat příští týden. Piráti proto požadují, aby kabinet zveřejnil podmínky pro trvání a zpřísňování, nebo zmírňování nynějších opatření.

◼ ČESKO

Soudcovská unie chce zapojit soudce důchodce

Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií čeká justici v příštích měsících zvýšený nápor případů. Soudcovská unie proto navrhuje dočasně využít pomoc soudců v důchodovém věku. "Lze téměř s jistotou předpokládat, že současná opatření vyvolají v dalších měsících zvýšený počet věcí, zejména v insolvenční, exekuční a opatrovnické agendě," míní prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

◼ ČESKO

Senátor ODS Karpíšek se nakazil koronavirem

Senátor ODS Pavel Karpíšek se nakazil koronavirem, je v domácím ošetřování. Oznámil to na svém Facebooku. Tisková tajemnice horní komory Sue Nguyen řekla, že Karpíšek je zatím jediným senátorem, u kterého byla nákaza potvrzena. Preventivní karanténu mají do 2. dubna všichni, kteří s Karpíškem přišli do kontaktu. Plánované jednání horní komory v příštím týdnu tak ohroženo není, řekl místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Už nemáme peníze! Měli byste vidět naši kuchyni, není v ní vůbec nic! Je mi z vás i z celého státu nanic.

Ital v Bari, který se nemůže dostat do zavřené banky, a tím pádem k dávkám od státu, křičí na policisty. Rozhořčení Italů vůči státu roste.

◼ ČESKO

ANO splatilo poslední část půjčky předsedovi Babišovi

Hnutí ANO v lednu splatilo poslední část půjčky svému předsedovi a zakladateli, současnému premiérovi Andreji Babišovi, ve výši 24 milionů korun. Nedluží mu tak už žádné peníze. Vyplývá to z dodatečné informace ve výroční finanční zprávě hnutí za rok 2019, která je k dispozici na webu ANO. Koncem roku 2017 činila bezúročná půjčka současného premiéra 124 milionů korun, v závěru roku 2018 to bylo 25 milionů a koncem loňského roku 24 milionů.

◼ FRANCIE

Soud kvůli atentátu na Charlie Hebdo bude v září

Soud s lidmi obžalovanými z podílu na teroristických útocích na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo a obchod s potravinami z ledna 2015 začne v září. Proces se měl původně konat v květnu a červnu, kvůli epidemii koronaviru byl ale odložen. Soudní jednání má začít 2. září a skončit 10. listopadu. Skupina 17 osob čelí obžalobě, že logisticky podporovala bratry Chérifa a Saida Kouachiovy, kteří 7. ledna 2015 zabili dvanáct lidí při útoku na redakci.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Počet obětí koronaviru v Británii vzrostl o čtvrtinu

Počet obětí koronaviru se v Británii za pondělí zvýšil víc než o čtvrtinu − ze 1408 na 1789. Nakažených do úterního rána přibylo 3009 − 14procentní nárůst na 25 150. Z údajů britského statistického úřadu ONS vyplývá, že celková bilance obětí nákazy koronavirem je v Británii zřejmě až o čtvrtinu vyšší, než uvádějí dosavadní údaje ministerstva zdravotnictví. Ty započítávají pouze osoby, které s nemocí Covid-19 zemřely v nemocnici.

◼ USA

Na Covid-19 zemřelo víc Američanů než po 11. září

Počet obětí koronaviru ve Spojených státech v pondělí překonal 3000, nakažených je přes 165 000. Podle deníku The New York Times se americká bilance nemoci Covid-19 od čtvrtka ztrojnásobila, přičemž převýšila počet lidí zabitých při teroristických útocích z 11. září 2001. Pondělí bylo pro USA co do počtu úmrtí dosud nejhorším dnem koronavirové pandemie. Americká bilance se tak přiblížila té z Číny, kde podle oficiálních údajů kvůli koronaviru umřelo 3305 lidí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Vědci vyvinuli test, který odhalí přes 50 typů rakoviny

Nově vyvinutý test může v budoucnu pomoci z jediného vzorku krve odhalit více než 50 typů rakoviny ještě před tím, než daný člověk pocítí jakékoli příznaky. Zkoumá totiž v krvi přítomnost volné DNA z bujícího nádoru a pomocí strojové analýzy jejích modifikací dokáže určit nejen to, zda konkrétní pacient trpí rakovinou, ale i o jaký typ rakovinného onemocnění se jedná.

◼ ČESKO

KSČM loni nejvíc vydala na platy − 43,5 milionu korun

Komunisté loni hospodařili se ztrátou devět milionů korun. Nejvíc vydali na mzdy, a to 43,5 milionu korun. Strana má 123 politických zaměstnanců, 74 odborných a 50 hospodářských pracovníků. V hlavním pracovním poměru pracuje pro KSČM 77 lidí, včetně například prvního místopředsedy Petra Šimůnka, na dohodu o provedení práce zaměstnává KSČM 177 zaměstnanců.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Pilot F1 pomohl vybrat peníze proti koronaviru

Britský pilot McLarenu Lando Norris virtuálně závodil ve hrách F1 2019, Rocket League a iRacing. Sledovalo ho při tom 136 tisíc lidí, kteří na jeho účtu překonali vytyčenou hranici 10 tisíc dolarů. Díky tomu bylo vybráno na boj proti Covid-19 přes 12 tisíc dolarů, ovšem Norris prohrál sázku a bude se muset ostříhat.

◼ ČESKO

Nový přístroj za 12 milionů udělá až 900 testů denně

Laboratoř AGELLAB v areálu Vítkovické nemocnice v Ostravě získala přístroj na testování nového typu koronaviru. Náklady na jeho pořízení byly 12 milionů korun a laboratoři umožní denně udělat téměř čtyřnásobně více testů. Mohla by tak vyhodnocovat až 900 testů denně. Jde o nejvýkonnější přístroj pro testování nového koronaviru v Moravskoslezském kraji a teprve druhý svého druhu v České republice.

◼ ČESKO

Hudebníci připravují live stream a sbírku

Umělci, youtubeři a sportovci připravují na 10. dubna live stream a sbírku na podporu lékařů, sestřiček, hasičů a dalších profesí bojujících proti koronaviru. V rámci projektu s názvem Spolu jedním hlasem budou od 17.00 do 22.00 živě přenášeny koncerty z pražského Lucerna Music Baru. Svou účast přímo na místě nebo ze své zkušebny již potvrdili David Koller, Jaroslav Uhlíř či Ben Cristovao.

◼ ČESKO

TOP 09 měla loni zisk 6,45 milionu korun

Opoziční TOP 09 loni hospodařila se ziskem 6,45 milionu korun. Na volby do Evropského parlamentu, Senátu a obecních zastupitelstev v roce 2019 vyčlenila zhruba 16 milionů. Výroční finanční zprávu TOP 09 zveřejnila na svých stránkách. V roce 2018 vykázala strana ztrátu 9,5 milionu. Výnosy strany v roce 2019 činily 48,79 milionu korun, z toho 32,74 milionu (tedy zhruba dvě třetiny) byly příspěvky ze státního rozpočtu.

◼ ČESKO

Celníci dali 53 povolení k výrobě dezinfekce

Celníci už kvůli ochraně před koronavirem vydali 53 povolení k denaturaci lihu, která umožnila zpracování zhruba 4,9 milionu litrů lihu na dezinfekční prostředky. Povolení dostali kromě výrobců lihu a lihovin třeba i výrobci kosmetiky, vonných látek a chemikálií nebo hasiči, krajské úřady a školy. Na svém webu to oznámila Celní správa ČR.

◼ ČESKO

Zoo mohou žádat o příspěvek na krmivo

České zoologické zahrady, které přišly o příjmy ze vstupného kvůli opatřením proti šíření koronaviru, mohou požádat ministerstvo životního prostředí o dotaci na nákup krmiva pro chované ohrožené druhy zvířat. Po vyplnění žádosti by zoo měly dostat peníze obratem, tedy ještě v dubnu, sdělila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

◼ ČESKO

Policie odkládá spuštění analytické centrály

Spuštění centrálního analytického pracoviště, které bylo původně plánováno na dnešek, se odkládá nejméně o tři měsíce. Sdělila to mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová. Policie nyní řeší úkoly související s opatřeními vlády proti koronaviru, doplnila. Vznik centrální analytiky je podle mluvčí formálně připraven, jejím řízením bude pověřen šéf analytiků Národní protidrogové centrály Jan Hořínek.

◼ FRANCIE

Roste podpora lékařů, kteří chtějí žalovat vládu

Francouzští lékaři, kteří už v půlce března ohlásili, že se chystají podat žalobu na vládu, protože podle nich nezvládla boj s epidemií koronaviru, získali velkou podporu veřejnosti. Petici, která jejich kroky schvaluje, už podepsalo přes 350 000 lidí, informovala včera agentura APA. Podle lékařů ohrozila vláda zdraví a životy obyvatel tím, že riziko šíření nákazy podcenila, neinformovala občany ani lékaře a nezajistila včas ochranné pomůcky.