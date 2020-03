Čtvrtým předpisem nominovaným na Zákon roku 2019 jsou dva poslanecké pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

První změna zavedla pravidlo, podle kterého nové předpisy mají nabývat účinnosti jen dvakrát do roka, a to k 1. lednu, nebo k 1. červenci. To zákonodárci promítli i do současného znění zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Změna tedy dopadá už na právní předpisy předložené v tomto roce. Obdobně se tato novinka projevila i v novém zákoně o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který s účinností od 1. ledna 2022 zavádí mimo jiné elektronickou podobu sbírky. Oficiální a závazné tak už nebude jen znění zákonů v papírové verzi sbírky, ale i v té elektronické, což představuje další významný krok k digitalizaci státní správy.

Jednotné termíny účinnosti by se měly týkat většiny přijímaných předpisů. Jak stávající, tak nová verze sbírkového zákona upravují výjimku v podobě možnosti odchýlit se od nových pravidel ve zvlášť výjimečných případech, pokud to vyžaduje naléhavý obecný zájem. Ta je však formulovaná jen velmi obecně, takže by mohla předkladatelům právních předpisů umožnit pravidla jednotných dnů právní účinnosti celkem snadno obejít. Nelze ale než na ně apelovat, aby výjimku využívali opravdu pouze ve zvlášť výjimečných případech, například když potřebují stihnout ve stanovených termínech převést evropské směrnice do českých zákonů.