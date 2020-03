Když v polovině března představil rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček ochrannou masku se štítem vyrobenou z rozstřižené dvoulitrové PET lahve a opatřenou filtrem z papírových ubrousků, působilo to kuriózně. Přestože je maska do jisté míry účinná, člověk by ji čekal spíše od kutila, nikoliv od nejvyššího představitele ČVUT. Univerzita, která patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, ale na poli boje proti virovým onemocněním dostála svému renomé záhy, když prezentovala svůj projekt výroby speciálních respirátorů tištěných na profesionálních 3D tiskárnách. Vývoj prototypu polomasky trval necelý týden.