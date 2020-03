Hygienici v Jihomoravském kraji začali v pondělí testovat nový typ karantény s větším využitím moderních technologií. Získávají data od mobilních operátorů a bank, volají lidem nakaženým koronavirem a doptávají se jich na to, s kým se v předešlých dnech potkali, a koho tak mohli nakazit. Pro takový systém se používá označení chytrá karanténa.

Využití údajů o pohybu nakažených má urychlit a zpřesnit identifikaci osob, které by se měly od ostatních izolovat. "Za takovými lidmi do několika hodin přijede odběrový tým," vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který byl v pondělí jmenován do čela nového Centrálního řídicího týmu Covid-19 a který má chytrou karanténu na starosti.

Po Velikonocích se testované sledování rozšíří do celé země. Pokud se osvědčí, vláda by mohla upustit od omezování pohybu lidí a znovu otevřít většinu obchodů nebo divadla či kina. "Čím dřív to zvládneme, tím dřív se můžeme vrátit do normálního života," řekl v pondělí Lidovým novinám k chytré karanténě premiér Andrej Babiš (ANO).

S nápadem na využití dat přišli IT dobrovolníci ze skupiny Covid19CZ, jež projekt zastřešuje. Hygienici se dosud museli spoléhat na to, že si nakažení lidé v telefonickém hovoru vzpomenou, s kým se potkali. Nově se mohou opřít také o přesná data. Pokud s tím bude nemocný souhlasit, získají dobrovolníci od jeho operátora a banky údaje o tom, kde se v posledních pěti dnech pohyboval a kde platil kartou. Takové údaje pak zanesou do mapy a předají hygienikům, kteří se nakažených na jejich pohyb a kontakty dále doptají.

"Data musíme vymazat nejpozději do šesti hodin od ukončení hovoru s hygienikem," upozorňuje Patrick Zandl, jeden z koordinátorů Covid19CZ. Zaručit to má ochranu soukromí dotčených lidí. Na to, zda se údaje skutečně smazaly, dohlíží auditorská společnost PwC. Nakažený může využití svých dat odmítnout. Hygienikům musí přesto podle zákona sdělit, kde všude se pohyboval a koho mohl infikovat.

Skupina Covid19CZ, do níž patří firmy jako Seznam.cz, O2 či CleverMaps, navíc hodlá v příštích dnech spustit mobilní aplikaci, která má práci hygieniků dále usnadnit. Lidé, kteří si ji instalují, musí dát souhlas, aby aplikace ukládala data o telefonech v jejich blízkosti. Provádět se to bude pomocí technologie Bluetooth, díky níž lze zjistit, jak daleko byly od sebe mobily vzdálené. Pokud s tím bude nakažený člověk souhlasit, může taková data opět předat hygienikům, kteří podle nich přesně určí, s kým se potkal. I takové údaje by se měly následně obratem mazat.

Podobnou iniciativu už rozjel také Seznam.cz. Ve své aplikaci Mapy.cz zavedl funkci, která zaznamenává polohu uživatele a upozorní ho, když se blíží k místu, kde se v nedávné době pohyboval člověk s koronavirem. Polohová data nakažených firma získává od nemocných, kteří je poskytli iniciativě Covid19CZ.

Také v případě těchto map sleduje Seznam.cz pohyb lidí jen s jejich souhlasem. Všechna data společnost slíbila po konci epidemie smazat. Zatím s ní údaje sdílí přes 700 tisíc obyvatel Česka.