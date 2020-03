Vedoucím Ústředního krizového štábu, který má vládě pomáhat řídit boj s koronavirovou epidemií, už není náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Vláda v pondělí rozhodla o tom, že pozice připadne ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi z ČSSD. Právě ten měl podle dosavadních zvyklostí z titulu své funkce řídit štáb už od začátku.

"Rozhodnutí padlo proto, aby se profesor Prymula soustředil na zdravotnictví, nemocnice a projekt chytré karantény. Ministr vnitra bude řídit krizový štáb a složky bezpečnostního systému," komentuje změnu ve vedení premiér Andrej Babiš (ANO).

Na fungování štábu, který má mimo jiné zjišťovat, kde a komu chybí zdravotnické vybavení, a následně rozhodovat o jeho dodávkách, si přitom stěžovali hlavně hejtmani a starostové. Před 14 dny si Babiš prosadil epidemiologa Prymulu do čela štábu i přes vážnou roztržku s Hamáčkem.

Nákaza v Česku ◼ Počet nakažených koronavirem v Česku do pondělního večera stoupl na 2942. Celkem už v zemi provedli zdravotníci 43 498 testů na tento virus. Zemřelo 23 lidí, vyléčených je 25. Nárůst počtu případů nemoci dál zpomaluje.

◼ Z jednotlivých regionů je největší počet potvrzených případů v Praze, a to 791.

◼ Omezení volného pohybu, které má bránit šíření viru, vláda prodloužila do 11. dubna. Dosud platilo do 1. dubna. Stejně je prodloužen i zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Také restaurace zůstanou uzavřené.

◼ Do Česka by mělo tento týden přiletět více než 10 letadel s ochrannými pomůckami z Číny. Většinu letů zajistí China Eastern, dvakrát přiletí i Ruslan.

V předchozích případech velel Ústřednímu krizovému štábu, svolanému při povodních v letech 2002 a 2013, pokaždé ministr vnitra. Právě jemu jsou podřízeny klíčové složky, jako jsou policisté a hasiči, zároveň je ministr politickou figurou, která může snadno jednat s předsedy úřadů, hejtmany či starosty. Výjimkou mohl být jen válečný stav, v němž by krizový štáb podle donedávna platného statutu mohl řídit ministr obrany.

Hamáček podle svých slov v první polovině března Babiše o svolání štábu třikrát žádal. Premiér to však odmítl s odůvodněním, že "krizový štáb je vláda", která teď stejně zasedá skoro každý den.

V polovině března už ale bylo zřejmé, že starostí s epidemií bude mít vláda víc než dost a nemůže řešit každý detail. Babiš proto Hamáčkovy výzvy vyslyšel, právě tehdy však prohlásil, že štáb povede Prymula. Zdůvodňoval to jeho odborností, Prymulu chválil a říkal, že je to muž, se kterým se o koronavirové epidemii radí nejvíc. Parlamentní opozice, jež k jednáním neměla přístup, ale Babišův postup kritizovala. Uvedla, že si premiér Prymulu vybral i proto, aby upozadil vliv Hamáčka a jeho ČSSD.

Ve vládě se kvůli štábu strhla hádka, ministři za ČSSD upozorňovali, že štáb nemůže řídit náměstek. Argumentovali také dosud platnými pravidly. Hamáček týdeníku Respekt později řekl, že kdyby trval na tom, že šéfem bude on, znamenalo by to pád vlády. Proto při jednání vlády v neděli 15. března ustoupil. Kabinet do statutu o předsedovi Ústředního krizového štábu přidal, že jím může být jmenován člověk "podle charakteru situace". Hamáčkovi tak zůstalo "jen" řízení krizového štábu na ministerstvu vnitra.

Krátce nato však začal doutnat další spor. Hamáček nakoupil v Číně mnoho tun zdravotnického materiálu, jehož distribuci měl v Česku řídit právě Prymulův ústřední štáb. Podle informací HN si ale řada úřadů stěžovala na jeho chaotickou organizaci práce a nefungující komunikaci.

Zmatek byl v informacích o tom, kolik roušek a respirátorů potřebují kraje a jejich nemocnice nebo jiné zdravotnické organizace. Úřadům také chyběly pokyny, kdo má nárok na respirátory nejvyšší třídy a komu stačí méně důkladná ochrana. Spor byl i o to, co má rozvážet vnitro a co ministerstvo zdravotnictví. Výsledkem zmatků byla například situace ze sobotního večera, kdy se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s Hamáčkem na Twitteru pohádali, kdo může za to, že chybí ochranné prostředky v domovech seniorů.

"Všechny štáby fungují skvěle. Spekulace, které jsou v médiích, jsou neopodstatněné," reagoval v pondělí Babiš na dotaz HN.

Prymula vysvětluje svoje sesazení z čela Ústředního krizového štábu tím, že se má soustředit na spuštění chytré karantény a nemůže sedět na dvou židlích. Přesto v pondělí na další usedl. Premiér oznámil, že bude řídit nový Centrální řídicí tým Covid-19. Podle Babiše bude mít na starosti čistě zdravotnické otázky a s Hamáčkem se nebudou nijak "tlouct".

Personální změny jsou jedny z mnoha, které vláda v poslední době učinila. A byť samotný Babiš přiznává, že se učí, část veřejnosti se ptá, zda bylo například nutné několikrát na poslední chvíli měnit opatření ohledně provozu obchodů a služeb. Podle právníka Ondřeje Dostála, který v těchto dnech podal na postup vlády žalobu u Městského soudu v Praze, není vůbec jasné, na základě čeho vláda říká, kdo má zavřít, a kdo ne.

"Kdyby se na odůvodnění nevykašlali, tak by se museli zamyslet a nějak popsat těm nebohým kadeřnicím, proč ony nesmí pracovat, a květinářky ano. Všechna opatření přitom musí být přezkoumatelná a to jsou, když mají nějaké jasné odůvodnění," řekl HN Dostál.

Pokud by mu soud dal za pravdu, vláda by měla opatření vydat znovu a správně. Podnikatelům by pak měla náležet náhrada škody z nesprávného úředního postupu.

S přispěním Jany Klímové a Kateřiny Frouzové.