Scénář, kterého se od počátku šíření koronaviru všichni báli, se začíná naplňovat. Nákaza se šíří v domovech pro seniory. Právě pro starší pacienty Covid-19 představuje největší riziko. Organizace, které seniorům pomáhají, ve společném prohlášení s akademiky žádají vládu, aby klienty a zaměstnance domovů nechala plošně testovat. A to aspoň jednou za čtrnáct dní.

Pod prohlášení se podepsaly například organizace Život 90, Krása pomoci a pražská Rada seniorů, podpořili ji i akademici z Karlovy univerzity nebo Vysoké školy ekonomické. "Nákaza si bohužel již vybírá své oběti. Tyto případy se staly v ústavech již izolovaných zákazem návštěv, a odhalují tak skutečnost, že se nepodařilo ochránit seniory ani pečující personál," stojí v prohlášení. Kromě plošného testování signatáři výzvy žádají také urychlení dodávek respirátorů, roušek, rukavic či dezinfekce.

Nákaza se doposud potvrdila nejméně v šesti domovech pro seniory, celkem jde zhruba o šest desítek nemocných. V několika případech již starší pacienti viru podlehli.

10 procent lůžek mají domovy vyčlenit pro seniory, kteří jsou pozitivní na koronavirus nebo je u nich na nákazu podezření.

Laboratoře jsou zatím schopné otestovat nanejvýš kolem pěti tisíc lidí za den. V domovech pro seniory a v zařízeních se zvláštním režimem ovšem žijí desítky tisíc lidí. Ředitel Života 90 Jan Lorman si nepoměr mezi počtem klientů a kapacitou testování uvědomuje, přesto plošné odebrání vzorků v domovech považuje za klíčové. "Je potřeba tomu aspoň dát prioritu. Jinak si uvědomme, že ty lidi necháváme svému osudu," říká.

Otestovat klienty i zaměstnance všech domovů považuje při současné laboratorní kapacitě za problematické i šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. "Ale ani tam, kde je prokázána nákaza třeba u zaměstnance, není automatické, že by se otestovali všichni klienti a zaměstnanci v zařízení," podotýká.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli řekl, že domovy pro seniory smí přijímat jen klienty, kteří podstoupili test na koronavirus a měli negativní výsledek. Už v pátek Vojtěch domovům nařídil, aby vyčlenily desetinu své kapacity pro klienty s podezřením na nákazu a ty, u nichž už se potvrdila. Takové seniory by personál měl oddělit od ostatních klientů.

Nařízení o povinné izolaci ale může být podle Horeckého obtížné dodržet hlavně v menších domovech. Vítá proto, že Vojtěch vyčlenil lůžka ve čtyřech nemocnicích, kde by dočasně mohli přebývat klienti s lehčím průběhem, kteří by jinak zůstávali v domovech. Horecký ale upozorňuje, že až budou nakažených klientů stovky nebo tisíce, nemocnice se o ně postarat nezvládnou.

Jedním ze čtyř vyčleněných zařízení je pražská Nemocnice Na Františku. "Seniory s koronavirovým onemocněním začneme přijímat ve chvíli, kdy dostaneme pokyn od Ústředního krizového štábu," uvedla mluvčí Lucie Krausová s tím, že se o nemocné bude starat stávající personál s podporou mediků. Nemocnice na Bulovce podle mluvčí Simony Krautové pro pacienty s koronavirem vyčlenila 60 lůžek přímo v areálu a dalších 70 v Lázních Toušeň.

S karanténami klientů mají pomoct také kraje. V pondělí se na tom dohodly s vládou. Například v Libereckém kraji se zatím nákaza potvrdila v jednom zařízení u dvou klientů, v dalším domově se nakazili údržbáři. Hejtman Martin Půta (STAN) očekává, že u dvou třetin domovů se podaří oddělené prostory najít uvnitř areálu. "Uděláme všechno pro to, aby klienti zůstali tam, kde jsou zvyklí," uvedl Půta. Tam, kde to nepůjde, chce kraj lůžka najít ve dvou málo vytížených domovech. Zvládnout by to měl do konce týdne.

Podle Vojtěchova nařízení musí personál domovů dodržovat řadu dalších opatření, například má dvakrát denně měřit seniorům teplotu. Některá zařízení ale nepřijala Vojtěchovy úkoly s nadšením. Například ředitelka královéhradeckého domova U Biřičky Daniela Lusková ve veřejném prohlášení uvedla, že "ministr dělá ze zaměstnanců nekompetentní blbečky", když jim téměř měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku namísto ochranných pomůcek zašle pokyny, jak měřit teplotu a mýt si ruce.

Na nedostatek ochranných pomůcek domovy pro seniory upozorňovaly od začátku března. Podle Jiřího Horeckého už je většinou mají. Vystačí jim ale maximálně na čtrnáct dní.