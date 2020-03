Odhad amerických zdravotníků, že v důsledku epidemie koronaviru by při nejhorším scénáři v USA mohlo zemřít přes dva miliony lidí, změnil postoj prezidenta Donalda Trumpa. Ten chtěl ještě před několika dny "Ameriku co nejdříve otevřít" normálnímu životu a ekonomickým aktivitám.

V neděli Trump uvedl, že jeho záměr restrikce uvolnit do dvou týdnů byl jen "aspirací". Nyní americký prezident na tiskové konferenci v Bílém domě potvrdil, že federální nařízení, která omezují volný pohyb občanů, budou platit nejméně do konce dubna. "Nic by nebylo horší než vyhlásit vítězství dříve, než ho dosáhneme. Je velmi důležité, aby každý důsledně dodržoval nařízení," apeloval Trump na Američany.

Podle současného odhadu Bílého domu by se situace v USA mohla obrátit k lepšímu na začátku června. "Můžeme očekávat, že do 1. června budeme na dobré cestě k uzdravení," uvedl prezident v neděli.

Biliony dolarů do ekonomiky Jen v prvním týdnu od zavedení restrikcí (15.–21. března) zaznamenaly úřady v USA více než 3,2 milionu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to nejvíce od 60. let, kdy se vedou tyto statistiky.

◼ Ekonomové předpovídají, že nezaměstnanost v USA se ze současných 3,5 procenta zvýší až čtyřnásobně. Kongres minulý týden schválil záchranný balík ve výši 2,2 bilionu dolarů, z kterého většině Američanů vyplatí jednorázovou částku 1200 dolarů, budou prodlouženy dávky v nezaměstnanosti a asi polovina celé sumy půjde na výhodné půjčky do byznysu.

◼ Kongres teď připravuje další mohutnou finanční injekci. Dosavadní balík byl podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové "zálohou na zmírnění škod", ten příští bude určen na "ozdravení ekonomiky a tvorbu pracovních míst". 2 miliony Američanů by mohly zemřít, pokud by se nezpřísnila opatření proti epidemii koronaviru. Proto prezident Trump otočil.

V rámci restrikcí, které jeho administrativa vyhlásila před dvěma týdny, mají Američané co nejvíce omezit pobyt mimo domov, necestovat, neshromažďovat se ve skupinách větších než deset lidí. Podobně jako jinde ve světě jsou v USA kvůli epidemii zavřeny restaurace, nekonají se žádná sportovní utkání ani kulturní akce.

V Trumpově přístupu k celé krizi jde o zásadní posun. Ještě minulý týden přirovnával vážnost epidemie koronaviru k sezonní chřipce či k počtu lidí, kteří v USA zahynou v automobilech. "Podívejte se na automobilové nehody, to jsou zdaleka větší čísla, než o kterých mluvíme. To ale neznamená, že každému řekneme, že už nesmí řídit auto," prohlásil Trump minulé úterý.

Na nedělní tiskové konferenci prezident už varoval, že i při dodržování restriktivních opatření si epidemie koronaviru v USA může vyžádat až 200 tisíc mrtvých. "Když to udržíme mezi 100 až 200 tisíci − a to je hrozné číslo −, tak jsme všichni společně odvedli dobrou práci," prohlásil Trump.

Příčinou změny v Trumpově pohledu na dopady epidemie byly modelové projekce, které mu o víkendu předložili zdravotničtí odborníci v jeho týmu. Vyplynulo z nich, že bez jakýchkoliv restrikcí by se počet mrtvých mohl dostat přes výše zmíněné dva miliony Američanů. Na prezidenta to evidentně zapůsobilo, během nedělní tiskové konference tento údaj opakovaně (podle listu Washington Post celkem šestnáctkrát) sám zmínil.

V pondělí bylo ve Spojených státech potvrzeno přes 143 tisíc nakažených a přes 2500 mrtvých. Epicentrem epidemie je stát New York, který nyní představuje bezmála polovinu všech případů, v pondělí tam bylo asi 1100 mrtvých.

Epidemiologové ovšem předpovídají, že podobný scénář, jaký sledují především v samotném New Yorku a v přilehlé aglomeraci, kde výbuch epidemie a strmý nárůst nemocných zcela zahltily tamní zdravotnický systém, lze v příštích týdnech očekávat v dalších velkých amerických městech. V Chicagu, Detroitu, Los Angeles nebo v New Orleans.

V New Yorku a dalších místech přitom nemocnice mají akutní nedostatek ochranných pomůcek a také plicních ventilátorů. Mnozí z toho viní federální vládu, která měla před epidemií minimální zásoby těchto prostředků. Podle guvernérů by teď vláda měla přinejmenším koordinovat jejich nákup, aby se nezvedala jejich cena.

"Teď spolu jednotlivé státy USA bohužel soutěží o ty samé věci," popsal Andrew Cuomo, guvernér New Yorku, aktuální situaci, kdy se státy na nedostatkovém trhu cenově přetlačují. Prezident Trump kritiku svého kabinetu odmítá a naopak některé guvernéry obvinil, že svoji vlastní neschopnost svalují na Bílý dům.

Důvodem, proč chtěl Trump restrikce původně uvolnit co nejdříve, je negativní dopad epidemie na ekonomiku USA. Čím déle budou restrikce platit, tím to bude výraznější. Už teď je zřejmé, že se dramaticky zvýší nezaměstnanost a hospodářství půjde přechodně do recese. Pokud by tento ekonomický propad trval déle, mohlo by to ohrozit Trumpovy šance před listopadovými prezidentskými volbami.