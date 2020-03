Zatímco většina zemí zasažených koronavirem zavřela školy, obchody či restaurace a po občanech chce, aby zůstávali doma, Švédové nic z toho neznají. Stále si mohou zajít do jakékoliv prodejny nebo se posadit do restaurace či baru. V provozu jsou dokonce i místní lyžařská střediska, pokud se sama nerozhodla zavřít. Do školy chodí všichni žáci mladší 16 let. Přesto je na tom severské království z hlediska šíření viru podobně jako jeho sousedé, kteří zvolili mnohem tvrdší přístup. Švédské zdravotnictví, alespoň zatím, nákazu bez problémů zvládá.

Vláda vynechala zákazy a jde cestou pouhých doporučení. Vyzvala lidi, aby na ulici udržovali rozestupy, důkladně si myli ruce a pracovali z domova, pokud je to možné. Nemocní a občané starší 70 let by se měli izolovat od svého okolí. Úřady ale odmítají přijmout přísná opatření podobná těm v Česku, Itálii, na Slovensku nebo ve Velké Británii. "Nechápu, jak by nám mohla pomoci. Neexistuje žádný výzkum, který by to prokazoval. Naopak by nás ekonomicky poškodila," prohlásil Anders Tegnell, švédský státní epidemiolog.

Kritici namítají, že je příliš brzy na posouzení, jestli se Švédsko skutečně rozhodlo správně. A připomínají, že riskuje až příliš.

Tegnell má ve Švédsku podobnou roli jako v Česku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Opakuje, že není realistické společnost "zmrazit" na dobu dostatečnou k tomu, aby mohla drastická omezení vycházení či fungování ekonomiky zabrat. Proto podle něj musí Švédsko sáhnout k jiným způsobům, jak se s nákazou vyrovnat.

Přístup vlády zatím Švédi podporují. Podle průzkumu pro deník Svenska Dagbladet ho za správný považuje 52 procent občanů. Jen 14 procent z nich se bojí, že vláda dává přednost ochraně ekonomiky před ochranou zdraví.

Některá pravidla Švédsko postupně zpřísňuje. Původně zakázalo veřejné akce pro 500 a více lidí, nyní tento limit snížilo na 50. V lyžařských střediscích přikázalo zavřít bary, vleky ale mohou nadále fungovat. Restaurace a bary po celé zemi nově nesmí vpustit lidi, pro které nemají místo k sezení. Pokud se však usadí ke stolu a dodrží doporučenou vzdálenost, mohou si Švédi na oběd, večeři nebo na skleničku zajít úplně stejně jako před vypuknutím pandemie. Obchody, dětská hřiště či posilovny jsou nadále volně přístupné. Švédsko neuzavřelo své hranice. Tvrdí, že by to nemělo žádný smysl, když už je nákaza ve všech evropských státech.

Podle pondělních dat v zemi kvůli koronaviru zemřelo nejméně 110 lidí, nakažených bylo přes 3700. V přepočtu na počet obyvatel je na tom Švédsko podobně jako okolní země a výrazně lépe než Itálie, Francie nebo Británie. Všechny zmíněné státy přitom přijaly mnohem drastičtější opatření.

Ve Švédsku má vláda relativně omezené pravomoci zasahovat do práce jednotlivých úřadů. Jestliže tedy experti na veřejné zdraví doporučili zavádět co nejméně zákazů, vláda to respektuje.

"V mimořádné situaci, jako je tato, kdy se šíří pandemie, by vláda sice mohla jednat jinak, než jak jí doporučují odborníci. Bylo by to ale hodně neobvyklé a kabinet k tomu nesáhl," vysvětluje švédský politolog Mats Braun, který působí na pražské Metropolitní univerzitě. Dodává, že to je rozdíl oproti sousednímu Dánsku a Norsku, kde tamní odborníci doporučovali podobný přístup, jaký mají Švédi. Dánská a norská vláda se však rozhodly pro tvrdší postup a například uzavřely školy či restaurace.

Pokud by švédští státní experti názor v budoucnu změnili a kabinetu doporučili opatření zostřit, vláda by je s největší pravděpodobností poslechla.

Země, které občanům přikázaly nevycházet, pokud to není nezbytně nutné, nebo zavřely většinu obchodů, se řídí radami těch odborníků, podle nichž je nutné co nejvíc omezit kontakt mezi lidmi, aby se nákaza nešířila. Jinak podle nich hrozí kolaps zdravotnictví, jež by nezvládlo nápor pacientů, kteří budou potřebovat hospitalizaci. Švédský systém ale zatím funguje bez větších obtíží. Intenzivní péči dosud v nemocnici potřebovalo kolem 270 lidí a tento počet roste jen pomalu, přičemž jen v hlavním městě Stockholmu je k dispozici 500 takových lůžek.

Podle Brauna je patrné, že Švédi se doporučeními své vlády vesměs ukázněně řídí. "Všichni lidé, které znám, pracují z domova, pokud mohou," upozorňuje. Na ulicích nebo v obchodech je méně lidí než obvykle, přestože formálně občanům běžný způsob života nikdo nezakázal. "Lidé se chovají relativně podobně jako v zemích, kde stát různá omezení nařídil. Rozhodně jsou opatrnější," říká Braun.

Upozorňuje také, že opozice na vládu, až na výjimky, neútočí a respektuje, že jedná na základě rad odborníků. Ve veřejné debatě je ale kritika poměrně častá. Postoj státního epidemiologa Anderse Tegnella kritizují někteří jiní uznávaní odborníci. Podle nich je příliš riskantní, někdy ho označují za hazard s veřejným zdravím. S podobnými varováními přicházejí i některá média. "Nejspíš je ještě příliš brzy na to říct, co proti koronaviru skutečně funguje. Uvidíme za několik týdnů," myslí si Braun.