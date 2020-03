◼ ČESKO

Všichni lidé vracející se do Česka musí do karantény

Do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí ze zahraničí do Česka. Včera to schválila vláda. Reaguje tak na zhoršení koronavirové pandemie ve světě. Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, tedy 19 zemí, mimo jiné z USA, Španělska, Itálie, Německa, Rakouska, Francie, Austrálie nebo Velké Británie. Nová pravidla se týkají českých občanů a cizinců s pobytem nad 90 dnů v Česku.

◼ ŠVÝCARSKO

WHO zpochybňuje povinné nošení roušek

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí užitek ve všeobecném nošení roušek v boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Nic nenaznačuje, že by něčemu pomohlo, konstatoval koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česko. Ryan se optimisticky vyjádřil k vývoji v Itálii, nejpostiženější zemi v Evropě. Omezení pohybu a další opatření by měly vést k brzké stabilizaci nákazy.

◼ ČESKO

Vyhraný soud pomohl ČSSD k loňskému zisku

Sociální demokracie loni hospodařila se ziskem 98,76 milionu korun po zdanění. Pomohl k tomu úspěch u Nejvyššího soudu ve sporu o dluh s dědici advokáta Zdeňka Altnera. Nejvyšší soud v červnu zrušil pravomocné rozhodnutí nižší instance, podle kterého měla strana zaplatit dědicům odměnu za zastupování ve sporu o Lidový dům 18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která činila 318 milionů korun.

◼ MAĎARSKO

Parlament dal Orbánově vládě mimořádné pravomoci

Maďarský parlament podle očekávání schválil zákon, který vládě Viktora Orbána umožňuje řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů a dává jí větší kontrolu nad novináři. Počet lidí nakažených koronavirem v zemi vzrostl včera na 447, nákaze podlehlo 15 z nich. Kritici poukazují na nebezpečí časové neomezenosti mimořádných pravomocí. Zneužitelná je podle nich i možnost uvěznit novináře až na pět let za šíření poplašných zpráv o viru.

"

Uzavřel jsem se do izolace a to je přesně věc, kterou je třeba udělat. Nemějte pochyby o tom, že můžu pokračovat.

Boris Johnson

Britský premiér, nakažený koronavirem, ujistil občany, že národní boj proti tomuto viru vede dál z domova.

◼ UKRAJINA

Ukrajina je bez ministrů financí a zdravotnictví

Ukrajinský parlament nedal dohromady dost hlasů, aby mohl schválit nové ministry financí a zdravotnictví či přijmout změny ve státním rozpočtu, vynucené epidemií koronaviru. Poslanci měli plán schválit do čela resortu financí dosavadního náměstka Serhije Marčenka, do čela ministerstva zdravotnictví Maxima Stepanova. Pro podle listu Ukrajinska pravda hlasovalo 223, respektive 217 poslanců, nezbytných ale bylo 226 hlasů.

◼ ČESKO

Obrana vojákům nakoupí více útočných pušek i pistolí

Ministerstvo obrany nakoupí od České zbrojovky více útočných pušek a pistolí než plánovalo. K plánu na nákup asi 34 000 zbraní armáda požaduje pořídit dalších asi 5000 kusů. Navýší se tak rámcová zakázka, kterou ministerstvo plánuje během dubna s českou firmou uzavřít. "Vojáci ruční zbraně nutně potřebují. Smlouva měla být podepsána již před rokem, ke zdržení došlo vinou konkurenčního boje," poznamenal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

◼ EVROPSKÁ UNIE

EK vyzvala k otevření hranic sezonním pracovníkům

Evropská komise vyzvala členské státy, aby zajistily volný pohyb přes hranice stovkám tisíc lidí, kteří budou potřeba hlavně při sezonních zemědělských pracích. Státy by podle Bruselu také neměly bránit ve výkonu práce přeshraničním pracovníkům zaměstnaným v klíčových profesích. Vyplývá to ze série doporučení, jež zveřejnila komise v reakci na kontroly zavedené kvůli koronaviru většinou zemí unie.

◼ ČESKO

Vláda prodloužila přísná opatření do Velikonoc

Vláda prodloužila do soboty 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do středečního rána. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků. Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje kabinet přijal 14. března.

◼ ČESKO

Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům odměny

Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny. Kaufland například dá zaměstnancům v březnové výplatě za práci v současných mimořádných podmínkách až čtyři tisíce korun hrubého. Společnost do březnové odměny investuje 50 milionů korun. Mimořádný bonus dostanou také zaměstnanci Albertu, Lidlu a ještě před Velikonocemi slibuje svým pracovníkům vyplatit odměnu i Tesco.

◼ ČESKO

Doba strávená denně s médii je 80 minut nad průměrem

Češi v posledním týdnu strávili s různými médii devět hodin a 20 minut denně. Je to zhruba o 50 minut více než o týden dříve a o 80 minut více, než je běžný průměr. O víkendu to bylo téměř 10 hodin. Za rostoucím sledováním televize, rozhlasu, internetu či mobilních aplikací stojí epidemie koronaviru a s ní související opatření. V průměru tři hodiny a 22 minut strávili lidé sledováním televize a téměř tři hodiny (2.58) věnují denně návštěvám webu.

◼ MEXIKO

Pěvec Domingo je kvůli Covid-19 v nemocnici

Španělský operní pěvec Plácido Domingo byl kvůli komplikacím spojeným s nemocí Covid-19 hospitalizován v mexickém Acapulcu. Není prý v kritickém stavu. Z dalších celebrit pozitivní test přiznali herci Tom Hanks či Idris Elba, měl jej také basketbalista Kevin Durant, monacký kníže Albert II. nebo britský premiér Boris Johnson.

◼ ČESKO

Pošta se v dubnu vrátí k běžné výplatě důchodů

Česká pošta se v dubnu vrátí k výplatě důchodů standardním způsobem. Část seniorů si tak pro penzi bude moci dojít na pobočku. Minulý měsíc kvůli koronaviru všechny důchody pošťáci roznášeli lidem domů. Nejbližším výplatním dnem pro důchody je čtvrtek 2. dubna. Pošta vyhodnotila dosavadní způsob výplaty, kdy všechny platby doručovala na konkrétní adresy. Úspěšnost doručování byla 80 procent, lokálně ve velkých městech ale pouze 35 procent.

◼ ČESKO

Lidé mohou dávat podněty k územnímu plánu Brna

Spolek Otevřené Brno zprovoznil webové stránky www.uzemniplanbrno.cz, na kterých lidé mohou do interaktivní mapy vnášet své požadavky na návrh nového územního plánu. Návrh byl zveřejněn minulý týden, vejít v platnost má v roce 2022. Z podnětů má vycházet připomínkování návrhu. Zatím platí, že lidé musí připomínky předat magistrátu do 13. května. Ministerstvo vnitra ale požádalo vedení Brna, aby tento termín s ohledem na současnou situaci přehodnotilo.

◼ ČESKO

Hasiči zrušili zkoušku sirén, nechtějí šířit paniku

Pravidelná zkouška sirén zítra nebude. Důvodem je nouzový stav vyhlášený vládou kvůli epidemii koronaviru. O zrušení zkoušky, která připadá vždy na první středu v měsíci, rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba s odůvodněním nevyvolávat paniku. Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak i při povodních v roce 2009 a 2013 či při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010.

◼ ČESKO

Praha uzavřela posledních 11 svých otevřených školek

Pražští radní včera rozhodli o uzavření posledních 11 mateřských škol zřizovaných magistrátem, jež byly dosud otevřeny. Týká se to speciálních mateřských škol. Školky již uzavíraly v uplynulých týdnech jednotlivé radnice. Magistrát má otevřeno 22 skupin pro děti od tří do 10 let, jejichž rodiče jsou zdravotníci či policisté. Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou od 11. března do odvolání uzavřeny. Školky mohou fungovat dále, ale ministerstvo školství je doporučilo uzavřít také.

◼ ČESKO

Domů se speciálními spoji vrátilo z ciziny už 4100 Čechů

Ministerstvo zahraničí zajistilo od 18. března návrat do vlasti pomocí speciálních letadel a autobusů pro 4100 Čechů, kteří kvůli epidemii koronaviru uvízli v zahraničí. Pro další tisíce lidí vyjednalo výjimku, na základě které mohli odletět ze země, v níž se zdržovali, do Česka. Diplomacie nabídla volná místa ve speciálních letadlech i občanům jiných zemí EU, kteří tvořili asi pětinu všech lidí, jež se podařilo do Česka dopravit. Mezi vracejícími se lidmi nebyl nikdo, kdo by měl příznaky nemoci Covid-19.

◼ NĚMECKO

Vrah z Halle si za terč vybral Židy místo muslimů

Atentátník z Halle chtěl původně útočit na muslimy, nakonec se ale podle své výpovědi rozhodl zvolit si za terč Židy, protože jsou pro "nespokojené bílé muže", jako je on, "největším problémem". Stephan Balliet to řekl před soudcem a policisty. Pravicový extremista loni v říjnu zabil dva lidi. Jeho čin zemi šokoval. Očekává se, že nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe v příštích dnech radikála obžaluje z dvojnásobné vraždy a devítinásobného pokusu o vraždu.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Vládní jednotka proti dezinformacím jede naplno

Zvláštní tým odborníků, který zřídila britská vláda, aby na internetu bojoval proti lživým a zavádějícím informacím o koronaviru, řeší až deset dezinformací denně. Některé z těchto článků mají více zhlédnutí než všechny materiály státního zdravotnického systému dohromady. Například článek, který tvrdí, že doktor v USA vyléčil stovky pacientů s koronavirem, si za prvních 24 hodin vysloužil více než 160 tisíc reakcí uživatelů Facebooku.

◼ BĚLORUSKO

Poslední liga prodává vysílací práva

Běloruská liga je jedinou fotbalovou soutěží v Evropě, která nyní pokračuje, a těží z nové popularity. O víkendu se odehrálo kompletní druhé kolo i s fanoušky na stadionech, kteří nemají žádná větší omezení. Podle listu The Guardian svaz během posledních pár dnů prodal vysílací práva do 10 zemí.

◼ NIZOZEMSKO

Zloději ukradli z muzea obraz van Gogha

Obraz Vincenta van Gogha ukradli včera ráno neznámí pachatelé z muzea Singer Laren v nizozemském Larenu východně od Amsterdamu. Muzeum je kvůli epidemii uzavřené. Obraz Jarní zahrada z roku 1884 byl zapůjčen z muzea v Groningenu pro výstavu Zrcadlo duše, na níž mohli do uzavření expozice návštěvníci vidět díla malířů tvořících ve stylu neoimpresionismu, pointilismu, expresionismu a kubismu. Policie po pachatelích pátrá.

"

Nepřišlo mi, že by lidé nějak panikařili, spíš jim vadilo, že nikdo neřeší, kde sehnat jídlo a vodu.

Eliška Česalová

Šestadvacetiletá studentka popisovala situaci v Indii, kde uvízla. Do Prahy se vrátila v neděli v jednom z repatriačních letů.

◼ IZRAEL

Premiér Netanjahu je kvůli poradkyni v karanténě

V Izraeli se potvrdila nákaza koronavirem u premiérovy poradkyně a předseda vlády Benjamin Netanjahu je teď v karanténě. Jeho úřad oznámil, že do ní musí i jeho blízcí poradci. Jde o preventivní opatření přijaté ještě před uzavřením epidemiologického testu. Netanjahu se podrobil testu na koronavirus 15. března a ministerstvo zdravotnictví podle médií zjišťuje, zda byl koronaviru nyní vystaven. Sedmdesátiletý premiér se rozhodl pro izolaci dobrovolně.

◼ RUSKO

Kamčatská sopka vychrlila popel do šesti tisíc metrů

Kamčatská sopka Ključevskaja vychrlila popel do nadmořské výšky šesti tisíc metrů. Jak oznámila agentura RIA Novosti, vítr oblak popele odnesl až do vzdálenosti 155 kilometrů severovýchodním směrem. Úřady zvýšily pohotovostní stupeň pro leteckou dopravu v okolí, ale jak uvádí RIA Novosti, mezinárodní letecké trasy kolem sopky nevedou. Ključevskaja je nejvyšší z kamčatských sopek. Na poloostrově je jich 200 a kolem tří desítek je činných.

◼ Z TWITTERU

Jsem velkým přítelem a obdivovatelem královny a Británie. Objevily se zprávy, že Harry a Meghan, kteří opustili království, budou nastálo bydlet v Kanadě. Nyní z Kanady odešli do Spojených států. USA ale nebudou platit za jejich ochranu. Oni musí platit!

@realDonaldTrump

americký prezident Donald Trump

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Hlavní Johnsonův poradce má příznaky nákazy

Hlavní poradce britského premiéra Dominic Cummings má příznaky nákazy koronavirem a nastoupil domácí karanténu, napsal bulvární list Daily Mail. Podle něj se u Cummingse objevily symptomy během víkendu. Informace o Cummingsově nákaze následuje poté, co se ve čtvrtek potvrdila infekce u premiéra Borise Johnsona a v pátek vyšel pozitivní test na koronavirus také ministrovi zdravotnictví Mattu Hancockovi.

◼ KAPITÁLOVÝ TRH

Burza v Šanghaji je jedničkou v IPO

Akciová burza v Šanghaji se v 1. čtvrtletí poprvé téměř za tři roky ocitla v čele žebříčku burz s největším počtem primárních nabídek (IPO) na světě, přestože trhy otřásá pandemie koronaviru. Celkem 33 společností na hlavní burze a na trhu STAR, zaměřeném na začínající firmy, získalo podle agentury Refinitiv 7,31 miliardy USD (180,6 miliardy Kč). Na americké burze Nasdaq 17 firem získalo jen 5,13 miliardy USD.

◼ E-SHOPY

Heureka blokuje e-shopy s předraženými respirátory

Internetový srovnávač Heureka.cz zablokoval přes 50 e-shopů, které nabízí zboží související s epidemií koronaviru za přemrštěné ceny. Jde zejména o roušky, respirátory a dezinfekce. Heureka.cz proto zpřísnila systém kontroly pro registraci e-shopů. Na svoje stránky do kategorií, kterých se to týká, přidala upozornění o pečlivější kontrole prodejců a důkladnějším srovnání cen. Více také kontroluje stávající obchody.

◼ ELEKTRONIKA

Zisk Foxconnu loni klesl o šest procent

Tchajwanské firmě Foxconn, která vyrábí i chytré telefony pro Apple a další značky, loni klesl čistý zisk o šest procent na 115,3 miliardy tchajwanských dolarů (94 miliard Kč). Na vině je slabá poptávka po chytrých telefonech a obchodní napětí mezi USA a Čínou. Foxconn varoval, že mu výnosy klesnou v 1. čtvrtletí o více než 15 procent. Pak by se měly zlepšit, protože výroba se vrátí k normálu.

◼ AUTA

Toyota zastaví výrobu v Evropě, včetně Česka

Japonská automobilka Toyota dočasně zastaví kvůli koronaviru všechny závody v Evropě. V ruském závodě bude stát výroba do pátku. Nejméně do 19. dubna pak ve zbylých závodech v šesti evropských zemích, včetně Česka, kde má společný podnik se skupinou PSA v Kolíně. Do 17. dubna už zastavila provoz v USA, Mexiku a Kanadě, od pátku omezí i výrobu v Japonsku. Ve čtyřech čínských závodech se již provoz vrátil k normálu.

"

Pevně věříme, že dvoutýdenní přerušení výroby budeme schopní do konce roku dohnat.

Katarína Němcová, mluvčí Iveco CR