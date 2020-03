Zavírání kamenných obchodů, které kvůli šíření koronaviru nařídila vláda, nutí podniky urychlit přechod na internet. Zájem o služby IT firem tak roste. Navzdory tomu se ale některé z nich mohou v následujících měsících dostat do problémů kvůli špatné finanční situaci svých klientů. V rozhovoru pro HN to tvrdí Radovan Jelen, šéf agentury FG Forrest, která vytváří a spravuje firemní weby, e-shopy a další IT systémy.