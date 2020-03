Spojené státy se staly zemí s největším počtem potvrzených případů koronaviru na světě. Média píší, že USA jsou teď epicentrem globální krize, včera tam bylo zaznamenáno přes 120 tisíc nakažených. Na jednu stranu je to správně − když lidé v Evropě říkají, že jedou do "Ameriky", tak myslí "Státy". Ale právě proto připomeňme, že USA jsou sdružením 50 jednotlivých států a ve správních věcech, například v pravomoci vyhlásit karanténu, se USA blíží spíše Evropské unii než jednomu národnímu státu. Je tedy trochu zavádějící sčítat USA do jednoho balíku a porovnávat to měřítkem jedné země, Německa, Česka nebo jedné čínské provincie Chu-pej.