◼ SVĚT

Koronavirus má na světě přes 30 tisíc obětí

Pandemie koronaviru si na světě vyžádala už přes 30 tisíc obětí, více než polovinu z nich tvoří obyvatelé evropských zemí. Nejkritičtější situace panuje nadále na jihu Evropy a v USA. Ve Španělsku za poslední den přibylo přes 800 mrtvých, což je zatím nejvyšší denní nárůst, nakažených tam evidují už skoro 80 tisíc. Nejvíce infikovaných − přes 120 tisíc − mají v USA, kde nákaze podlehlo přes dva tisíce pacientů.

◼ NĚMECKO

Německá ekonomika by mohla klesnout o pět pct

Německá ekonomika by podle analytiků mohla v letošním roce kvůli koronaviru klesnout zhruba o pět procent, tedy podobným tempem jako v roce 2009, kdy ji zasáhla globální finanční krize. Informuje o tom agentura DPA. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky. Německý statistický úřad by měl údaje o březnovém vývoji trhu práce zveřejnit v úterý.

◼ VATIKÁN

Papež vyzval kvůli viru k celosvětovému příměří

Papež František podpořil generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a přidal se k jeho výzvě, aby se na celém světě alespoň načas zastavily všechny válečné konflikty a násilnosti, a lidstvo se tak mohlo soustředit na boj s koronavirovou pandemií. Papež ve svém pravidelném nedělním poselství řekl, že je třeba věnovat pozornost vytvoření humanitárních koridorů a soustředit se na ty nejzranitelnější.

◼ ČESKO, EU

MMR požádalo o odklad řešení "Babišova střetu"

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června. Důvodem je současná krizová situace kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Evropská komise předala stálému zastoupení Česka při Evropské unii český překlad auditu týkajícího se dotací ze strukturálních fondů pro Agrofert na začátku února.

◼ ČESKO

Olomoučtí vědci přinášejí návod na výrobu dezinfekce

Olomoučtí vědci zveřejnili na svém webu instruktážní video pro přípravu dezinfekčního roztoku. Vycházeli tak ze svých zkušeností s mícháním dezinfekce, kterou v několika stovkách litrů již připravili pro sociální a zdravotnická zařízení v regionu. Na speciálních stránkách s podtitulem COVID-19 aneb Jak vyzrát nad pandemií najdou lidé také informace o tom, jak nákaze účinně předcházet.

◼ ČESKO

Anketa: start-upy umí těžit i z krize

Současná situace způsobená opatřeními může být pro některé start-upy stejně jako pro jiné firmy ničivá. Problém mají start-upy navázané na nejzasaženější odvětví jako hotelnictví nebo pohostinství. Start-upy jsou ovšem velmi činorodé a podle odborníků na start-upy dokážou těžit i z krize. Vznikají nové projekty, které se mohou dobře uplatňovat také v budoucnu jako technologie pro vzdálenou práci a komunikaci.

◼ ČESKO

Západočeští spisovatelé píší kroniku koronaviru

Středisko západočeských spisovatelů zahájilo nový literární projekt pro veřejnost v době koronavirové pandemie. Spisovatelé založili internetové stránky s názvem Západočeští spisovatelé za časů viru a každý den na ně přidávají dosud nepublikovanou povídku, esej, fejeton, pohádku či poezii. Příspěvky dělí do dvou kategorií. Tématem první je život v karanténě či nouzovém stavu, druhá obsahuje texty, které naopak myšlenky od krize odvádějí.

◼ USA

Fotbalista Ondrášek: Lidem v USA je virus jedno

Fotbalista Dallasu Zdeněk Ondrášek je zklamaný z přístupu Američanů v době pandemie nového typu koronaviru. Přestože USA evidují nejvíce případů nemoci COVID-19 na světě, Ondrášek si myslí, že lidem je to jedno a například do parku chodí nyní častěji než obvykle. Proto by ho nepřekvapilo zhoršení situace, která na něj doléhá i psychicky, jelikož po přerušení sezony má pocit, že fotbal nehrál rok, a ne teprve tři týdny.

"

Na konci směny budete jen počítat, kdo to přežil a kdo ne…

Marie Dubská

Česká sestra v londýnské nemocnici Hammersmith na JIP. Očekává, že na jednu sestru bude 25 pacientů s nemocí COVID-19 místo dosavadních dvou. Pochybuje, že budou situaci zvládat.

◼ ČESKO

ODS se vrátila ke kladnému výsledku hospodaření

Občanští demokraté loni hospodařili s přebytkem 11,6 milionu korun. Od státu dostali 85,6 milionu korun, od dárců 14 milionů korun, na členských příspěvcích vybrali 6,6 milionu korun. Ke kladnému výsledku se ODS vrátila po předloňské ztrátě 13,9 milionu korun způsobené výdaji ve volební kampani před volbami. ODS má zhruba 14 tisíc členů. Podle zprávy o hospodaření zaměstnává 47 lidí, z toho 15 v pozicích analytiků a pracovníků PR.

◼ ČESKO

Z bývalých garáží v České Lípě se stala nemocnice

Bývalé garáže krajské Nemocnice s poliklinikou v České Lípě se proměnily v samostatnou jednotku určenou pro pacienty s podezřením na Covid-19. V "polní nemocnici" jsou dvě lůžka s možností umělé plicní ventilace a 10 lůžek standardních. Nejde o skutečnou polní nemocnici, pacienti tu budou čekat na výsledky testů, českolipská nemocnice totiž nemá plicní oddělení. Je přitom druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

◼ POLSKO

Zemřel významný skladatel Penderecki

Ve věku 86 let po dlouhé nemoci zemřel významný polský hudební skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki, který je považován za jednoho z klíčových představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století. Je autorem desítek symfonických, sborových a operních děl.

◼ SLOVENSKO

Slovensko dá miliardu eur měsíčně firmám

Slovenská vláda v souvislosti s koronavirovou nákazou oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a živnostníkům v hodnotě do jedné miliardy eur (27,3 miliardy korun) měsíčně, což odpovídá zhruba jednomu procentu hodnoty HDP. Peníze stát použije kromě jiného na proplacení větší části mzdy pracovníkům firem, které v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 musely z rozhodnutí úřadů uzavřít své provozy.

"

Doba je skvělá, zejména pro náš obor.

Kim Riversová

Majitelka firmy Trulieve s hodnotou miliardy dolarů, která se zabývá výrobou a distribucí marihuany v USA. Prodej drogy, ve většině amerických států legální, trhá rekordy, v některých regionech se zvýšil až o pětinu. Zákazníky jsou vyděšení konzumenti, které čekají možná až měsíce v domácí izolaci.

◼ ČESKO, USA

Americká skupina přezpívala písně Kryla a Nohavici

Americká skupina The Yehla Collective natočila na desku Steel Strings & Iron Curtains (Ocelové struny & Železná opona) písně Karla Kryla a Jaromíra Nohavici. Nahrávka s anglickými texty, které jsou překladem původních českých, má být propagací české kultury. Na albu jsou Krylovy písně Salome, A Heart and a Cross (Srdce a kříž), The Angel (Anděl) nebo Morituri Te Salutant, od Nohavici například The Wastrel (Darmoděj), The Comet (Kometa) či Sarajevo.

◼ ČESKO

Nejoblíbenějším učitelem se stal Tomáš Míka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal Tomáš Míka z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Vystřídal Pavlínu Kopáčikovou ze Základní školy Vacov na Prachaticku. Stal se 16. mužem, který za posledních 27 let anketu vyhrál. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se letos soutěž konala bez veřejného finále.

◼ FRANCIE

Kvůli karanténě přibývá ve Francii domácí násilí

Kvůli celostátní karanténě ve Francii výrazně přibylo případů domácího násilí. Ministr vnitra Christophe Castaner řekl, že za týden vzrostl počet hlášených případů zhruba o třetinu. Před nárůstem počtu případů domácího násilí varovaly také britské charitativní organizace. Vyzvaly, aby se některé hotely a byty na Airbnb dočasně změnily na azylové domy pro týrané.

◼ NEPÁL

Stovky turistů uvázly v nepálských horách

Stovky zahraničních turistů uvázly v nepálských horách kvůli omezení pohybu, které v zemi od úterý platí a má trvat týden. Jedná se přibližně o 500 vysokohorských turistů na nejméně čtyřech různých stezkách. Nepál má zatím tři potvrzené případy infikovaných koronavirem. Vzhledem k tomu, že ve vysokých nadmořských výškách je dýchání obtížnější, mohlo by tam být šíření koronaviru hodně nebezpečné.

◼ URUGUAY

Uruguay kvůli krizi sníží platy státním zaměstnancům

Uruguayská vláda sníží na dva měsíce platy státním zaměstnancům s výjimkou zdravotníků a tyto peníze dá na fond, z něhož budou financovány výdaje vyvolané koronavirovou krizí. Oznámil to uruguayský prezident Luis Lacalle Pou. On sám si sníží plat o 20 procent, o stejnou částku se sníží platy i ministrům a poslancům. Platy státních zaměstnanců budou sníženy o pět až 20 procent podle výše příjmu.

◼ MALI

Obyvatelé Mali volí navzdory koronaviru a násilnostem

K volebním urnám ve městech západoafrického Mali se dostavil jen skromný počet voličů. Již několikrát odložené parlamentní volby tentokrát tamní vláda nezrušila ani kvůli koronavirové hrozbě či únosu hlavního představitele opozice. V zemi se zatím koronavirus potvrdil u 18 lidí, Mali má ale starosti i s bezpečnostní situací. Zemi sužují skupiny islamistických radikálů s vazbami na teroristické sítě al-Káida a Islámský stát.

◼ IRÁK, USA

Vojáci koalice se stáhli ze základny na severu Iráku

Vojáci koalice vedené Spojenými státy se stáhli z vojenské základny na severu Iráku. Základna K1 je již třetím místem, které koaliční síly v březnu opustily v souladu s americkými plány na přesunutí jednotek jen do dvou míst v Iráku. Američtí vojáci v Iráku dosud působili jako součást mezinárodní koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát. Spojenecké jednotky na základně působily od roku 2017.

◼ KLDR

KLDR odpálila projektil do oceánu u svého pobřeží

Severní Korea vypálila blíže neurčený projektil do oceánu u svého východního pobřeží. Žádné další podrobnosti nebyly zveřejněny. Jestliže se potvrdí, že šlo o balistickou střelu, půjde již o čtvrté podobné odpálení rakety letos v březnu. Severokorejský vůdce Kim Čong-un si postěžoval na "gangsterské sankce a nátlak" a varoval, že pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu, KLDR bude pokračovat ve vývoji moderních zbraňových systémů.

"

Falešné zprávy se vyskytují v principu vždy, více se ale šíří, když jsou lidé v nejistotě.

Tobias Rothmund

Koronavirová krize podle psychologa vytváří příznivé podmínky pro šíření falešných zpráv, tedy takzvaných fake news.

◼ ŠPANĚLSKO

Škrty oslabily španělské zdravotnictví

Ohromující nárůst obětí, které si ve Španělsku vyžádala pandemie způsobená koronavirem, zaměřil pozornost na španělské zdravotnictví, těžce postižené roky rozpočtových škrtů, napsal server Politico. Zatímco politici všech směrů oceňují úsilí a oběti, které přinášejí španělští zdravotníci, mnozí tvrdí, že nadměrný tlak na nemocnice je přinejmenším zčásti důsledkem bolestivých škrtů, po kterých je země špatně připravena na epidemii.

◼ USA

Autosalon v Detroitu byl kvůli koronaviru zrušen

Organizátoři se kvůli koronaviru rozhodli zrušit letošní mezinárodní autosalon v Detroitu. Komplex, ve kterém se autosalon koná, by se měl změnit v dočasnou polní nemocnici. Detroitský autosalon, který využívají automobilky z celého světa k prezentaci svých nových produktů, se měl letos poprvé uskutečnit v červnu namísto tradičního ledna. Detroit je největším městem státu Michigan, který byl šířením koronaviru těžce zasažen.

◼ ITÁLIE

Jezdci MotoGP zasedli k PC, vyhrál Álex Márquez

Španělský mistr světa Moto2 Álex Márquez ovládl virtuální závod silničních motocyklů, který během pandemie koronaviru nahradil dění na okruzích. V PC hře MotoGP za sebou nováček v královské třídě šampionátu nechal o sedm sekund Itala Francesca Bagnaiu, třetí na okruhu v Mugellu dojel Maverick Viňales, i když krátce po startu havaroval. MotoGP spustila virtuální závody týden po formuli 1.

◼ INDIE/PERU/ČESKO

Z Indie přiletěli uvázlí Češi, následoval let z Peru

V Praze včera přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto. Na Twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Další repatriační speciál do Prahy přivezl z Peru asi 150 Čechů, dalších Evropanů a Izraelců. Na Twitteru to uvedl český velvyslanec v Peru Michal Sedláček. Ministerstvo pomocí repatriačních letů pomáhá Čechům, kteří kvůli pandemii koronaviru uvázli v zahraničí.

◼ AUTA

Šéf Volkswagenu připustil propouštění kvůli pandemii

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je česká Škoda Auto, by mohl přikročit ke snižování počtu zaměstnanců, pokud se šíření koronaviru nepodaří dostat pod kontrolu. V rozhovoru s německou televizí ZDF to řekl šéf podniku Herbert Diess. Upozornil, že Volkswagen teď s výjimkou Číny neprodává "prakticky žádná" auta, stále však musí pokrývat vysoké fixní náklady, které jsou kolem dvou miliard eur týdně.