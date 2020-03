Okamžitý propad výroby většina firem zvládne, horší to bude s ekonomickými změnami, které krize uspíší. "Česká ekonomika bude v mnoha věcech jen reagovat na to, co se stane jinde," říká Miroslav Svoboda, vedoucí partner oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte. Podle něj jsou ale podniky ve financích a strategii managementu připraveny mnohem lépe než v roce 2008.