Na první pohled to vypadá jako obrázek vojenské junty z Jižní Ameriky. Do firmy přichází několik uniformovaných mužů, kteří jsou obdařeni mimořádnými pravomocemi a mají spolupodepisovat rozhodnutí, která činí vedení firmy. Pozornost ale tentokrát přitahuje Maďarsko. To se rozhodlo v rámci nouzového stavu zajistit, aby zhruba 140 klíčových firem jako elektrárny nebo potravinové řetězce dál bez problémů fungovalo. To by nemuselo být nijak znepokojující, nebýt toho, že premiér Viktor Orbán už deset let své vlády postupně oklešťuje demokracii a svobody v zemi. A výjimečná situace s koronavirovou pandemií mu nabízí příležitost, jak tento proces urychlit.