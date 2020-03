V polovině března si hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (za ANO) v médiích posteskl, že má akutní nedostatek roušek a respirátorů. "Dá se říct, že meleme z posledního," uvedl tenkrát. Bylo to zhruba dva týdny poté, co zastupitelstvo kraje složené z hnutí ANO, ČSSD, TOP 09, Žít Brno a hnutí Starostové pro jižní Moravu schválilo třem čínským provinciím dar určený k boji proti koronaviru. Ten spočíval v zásilce 2160 respirátorů typu FFP3, tedy té nejvyšší ochrany, jež využívají především lékaři a další zdravotníci, kteří mohou přijít do styku s nakaženými pacienty. V Česku se stále jedná o vysoce nedostatkové zboží.