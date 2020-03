Jednou jsem byl na návštěvě u kolegy, který doma choval dva hady. Aniž by se zeptal na můj názor, rovnou mi jednoho pověsil na krk. Úplně jsem ztuhl a srdce se mi rozbušilo. Měl jsem z toho zvířete ohromný strach, ale zároveň mě fascinovalo," říká dnes už s úsměvem Milan Paprčka, pilot, fotograf a majitel zlínského CBS Nakladatelství. "Had vůbec není slizký, jak se lidé mylně domnívají, na dotyk je naopak nesmírně příjemný. Vyzkoušel jsem velmi primitivní metodu, která ale, aspoň u mě, spolehlivě funguje − k překonání strachu je třeba opakovaně dělat to, čeho se bojíte. Tak dlouho, dokud strach neustoupí," přibližuje svoje chovatelské začátky Milan Paprčka.