Pandemie koronaviru zasáhla byznys řady firem a rozpočty českých domácností. Lidé i podniky ale i přes výpadek příjmů musí i nadále splácet své úvěry. Už brzy by se jim ale mohlo ulevit. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tlačí na banky, aby svým klientům vyšly vstříc a alespoň na tři měsíce odložily splátky půjček. "Vedu intenzivní jednání se všemi řediteli bank, které působí v Česku, a oni ten problém vnímají. Zase se s nimi spojím a předpokládám, že ve velice krátké době dojde k nějaké dohodě a představení určitého bankovního balíčku," uvedla Schillerová po včerejším jednání vlády. Banky by podle ní měly během současného poklesu ekonomiky také snížit, případně úplně odpustit úroky u hypoték.

Ministerstvo financí navíc připravuje úpravu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci především drobným podnikatelům s odkladem splátek. "Máme signály od zástupců neziskového sektoru, s kterými spolupracujeme, že tam v tomto tíživém stavu mohou být problémy," řekla Schillerová. Návrh zákona by poslanci a senátoři měli projednat ve stavu legislativní nouze v první polovině dubna.

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni odložení splátek vítá: "Je to rychlé opatření, které má smysl. Pro věřitele to není problém a může to řadě lidí pomoci," tvrdí. Řada podniků už kvůli dopadům nákazy omezuje svou výrobu, některé dokonce propouštějí. První na řadě jsou agenturní pracovníci nebo lidé s pracovní smlouvou na dobu určitou. Na propad příjmů se musí připravit také lidé, kteří jsou po dobu zavření škol se svými dětmi doma a pobírají takzvané ošetřovné ve výši 60 procent jejich průměrného výdělku.

"Lidem až v tom dubnovém výplatním termínu dojde, že dostali méně peněz," říká Hůle. "Ten dopad je z našeho pohledu fatální a s každým dnem se situace zhoršuje," dodává. Kromě živnostníků jsou podle něj výpadkem příjmu nejvíce ohroženi právě agenturní pracovníci či lidé pracující takzvaně na dohodu. "Jejich schopnost ušetřit je nulová a ve chvíli, kdy se jim sníží příjem o 40 procent, musí řešit, kde ušetří. Většina z nich prostě nezaplatí za energie nebo nájem," říká Hůle.

Tuzemské banky už nyní vyřizují tisíce žádostí o odložení splátek jak od fyzických osob, tak od firem. Ještě o víkendu ale situace okolo firemních půjček nebyla jasná. Podle Asociace exportérů a asociace textilních firem se banky odvolávaly na regulaci ČNB a podnikům tvrdily, že "jakýkoliv posun splátkového kalendáře je vnímán jako restrukturalizace a banky musí tvořit opravné položky". To by mohlo vést ke zhoršení ratingu firmy, což by jí v budoucnu ztížilo třeba přístup k novým půjčkám. Zástupci obou asociací se proto dopisem obrátili přímo na centrální banku, aby situaci vyřešila.

Podle ČNB ale banky nic takového dělat nemusely, protože je centrální banka už dříve informovala, že odklady splátek nemusí vést k přeřazení pohledávky do kategorií klasifikované či nevýkonné. "Takto jsme to komunikovali vůči bankovnímu sektoru a já pevně věřím, že banky v tento moment pravdy dokážou, že všechna jejich proklientská prohlášení nebyla jen prázdným marketingem," uvedl v pondělí v reakci na dopis obou asociací viceguvernér národní banky Tomáš Nidetzký.