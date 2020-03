Ochranné filtry vyrábí strojírenská skupina Sigma už od 30. let minulého století, kdy její zakladatelé bratři Sigmundovi začali vyvíjet ochranu proti bojovým plynům a zařízení pro ochranu ovzduší. Za totality podnik z Olomoucka pracoval na filtrech třeba do plynových masek a nyní se spojil s Českým institutem informatiky a robotiky pražského ČVUT a plánuje dodávat filtry do jejich polomasek, které škola začala tisknout na 3D tiskárnách. "Pomohou ochránit nejohroženější pracovníky v terénu. Domluvili jsme se, že nám do konce týdne dodají 600 kusů těchto masek," uvedl na začátku tohoto týdne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Propojit Sigmu, ČVUT a stát se podařilo díky projektu Spojujeme Česko, za kterým stojí státní agentura CzechInvest, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zdravotnictví a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Platforma propojuje tuzemské podniky, jež mohou nabídnout své služby, výrobky nebo technologie pro zvládnutí šíření koronaviru, se státem či jinými firmami, kterým naopak chybí. Společnosti vloží své nabídky a poptávky na web a zaměstnanci CzechInvestu je do 24 hodin propojí. Platforma začala oficiálně fungovat od tohoto týdne, v minulých týdnech běžela v rámci zkušebního provozu. Zatím je na ní kolem 630 firem, většinu tvoří nabídky, poptávky dělají 20 procent.

"Nejčastěji firmy nabízejí a poptávají prostředky osobní ochrany, například roušky. Pak jde o logistiku, jako přepravní služby, dále IT služby a průmyslovou výrobu. Čím dál častěji se vyskytují také lidské zdroje, například konzultační služby nebo poskytnutí či shánění pomocné síly," říká Jana Kohoutová, tisková mluvčí CzechInvestu. I když si mohou firmy zažádat o pomoc či nabídnout pomoc zdarma, podle Kohoutové to moc nedělají. "V rámci poptávek zatím neevidujeme žádnou službu či zboží zdarma, společnosti jsou připravené platit. U nabídek takové případy ale jsou," uvádí mluvčí agentury.

Musíme si pomáhat Kromě platformy agentury CzechInvest vznikly i další možnosti, jak si firmy mohou vzájemně pomoci nebo jak mohou pomoci obyvatelům Česka.

◼ Pomáháme 2020 Iniciativa vznikla s cílem navýšit tuzemskou výrobu jednorázových roušek a respirátorů, aby v tom byla Česká republika soběstačná. Hledá vhodné technologie, materiály, designéry i zakázky pro budoucí velkovýrobu. Nyní je do iniciativy zapojeno osm výrobců a osm distributorů.

◼ MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizuje na svém webu seznam firem, které nabízejí šití roušek či ochranných prostředků nebo prodávají materiál či poskytují pracovní sílu k tvorbě těchto pomůcek. Jsou mezi nimi galanterie, krejčovství, ale i svatební salony nebo výrobci klobouků. Ke včerejšku bylo na seznamu kolem 150 podniků a podnikatelů.

◼ E-shopy Firmy, které musely kvůli koronavirovým opatřením zavřít obchody, provozovny či výrobu, mohou své zboží umístit do největších českých on-line obchodů.

Podle Jana Čapky, mluvčího Sigma Group, bylo propojení s ČVUT i ministerstvem rychlé. "Před třemi dny jsme měli první jednání, včera jsme začali podepisovat smlouvy a od pondělí začínáme s dodávkami." Firma se s výrobcem polomasek a ministerstvem zdravotnictví dohodla na dodávce 80 tisíc filtrů. Týdně je jich schopná vyrobit sedm tisíc. Sigma je především výrobce čerpací techniky pro průmysl, výroba filtrů je historicky přidružená. Kvůli velké poptávce firma nyní zvažuje rozšířit výrobu filtrů, pak by jich mohla dělat až trojnásobek.

"Znamenalo by to investici 30 milionů korun. Pokud získáme zakázky státu, můžeme si zajistit úvěry a rozšířit produkci do šesti až osmi týdnů," tvrdí Čapka. Větší výrobu by pomáhali zajistit roboti. Na platformě Spojujeme Česko už se Sigma propojila s firmou, která jí zdarma nabídla výpomoc při robotizaci v nynějším provozu i při případném rozšíření výroby.

CzechInvestu se dále povedlo propojit společnost, která vyrábí jednorázové rukavice, se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Psovodům dodala 300 rukavic. "Nyní se také snažíme zajistit dostatek netkané textilie s antibakteriální nanovlákennou povrchovou úpravou pro výrobu respirátorů Technické univerzity Liberec. Ta má začít vyrábět 100 tisíc respirátorů denně, aby ale dosáhla plné kapacity, potřebuje dostatek materiálu české výroby," uvádí další příklad Kohoutová. Na propojování podniků i státu nyní pracuje 13 lidí, agentura je ale schopná v případě potřeby zapojit až 80 pracovníků. Výhledově chce agentura spustit také otevřené tržiště. Pokud se platforma osvědčí, mohla by se stát trvalým nástrojem.