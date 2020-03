Lesy, deptané řadu posledních let kůrovcovou kalamitou a suchem, se nyní musí vyrovnat s další nepřízní osudu. Kvůli epidemii koronaviru v nich chybí lidé, pracovníků ubývá i na pilách. Majitelé tak nezvládají kácet a zpracovávat kůrovcem napadené stromy a pro dřevo, které už vytěžili, nemají odbyt. Vlastnit les a pečovat o něj je tak stále prodělečnější činnost. Majitelům nezbývají peníze ani na opětovné zalesňování poničených porostů. Na začátku dubna přitom lesníci čekají rojení nových lýkožroutů.

"Chápeme mimořádnou situaci, ve které se společnost ocitla, nicméně ve hře je totální zničení lesů kůrovcem," varuje předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera. Výrazně podle něho ubylo pracovní síly v lesích, obchod se dřevem se přiblížil kolapsu a řada vlastníků lesů zatím nedostala od státu náhrady ani za škody utrpěné kvůli kůrovcové kalamitě v roce 2018.

"Čtyřicet procent z těch, kteří u nás provádějí pěstební práce, tedy sázejí nové stromky, je z ciziny. A ti tu letos kvůli koronaviru pobyli jen krátce, odjeli a nyní se nemohou vrátit," říká i Kamil Kupec, jednatel Městských lesů Dačice − jednoho z kůrovcem nejvíce postižených podniků v zemi. Kácení stromů už firma vzdala úplně. A nejen kvůli nedostatku dřevorubců. "Není vůbec odbyt. Kmeny už nelze prodat," říká.

Podle předsedy regionální organizace SVOL v Plzeňském kraji Václava Tomana tak hrozí nejen zastavení boje proti kůrovci, ale i znehodnocení dřeva. "Na lesních skládkách pro pily je dříví zničeno v horizontu jednoho až dvou let, napadané dříví ponechané v lese bez těžby je znehodnocené kvůli trhlinám v kmeni zhruba za rok," uvedl.

Situace na trhu s kulatinou, které je nadbytek, je kvůli epidemii ještě horší než předtím. Česká republika navíc nemá dostatek svých zpracovatelských závodů, stovky malých pil na venkově zanikly, takže drtivou většinu dřeva vyváží. Velká část jde do příhraničních pil v Rakousku a Německu, kde však pracuje velká část českých zaměstnanců, takzvaných pendlerů. Čechy zaměstnává minimálně pět pil v příhraniční oblasti, a to jak technické pracovníky, tak dělníky. Ti však nyní mají možnost práce významně sníženou. Podle rozhodnutí vlády mají zůstat v Rakousku nebo Německu a sehnat si ubytování a vracet se třeba po třech týdnech, následně však budou dva týdny v karanténě. Chybět navíc začínají i řidiči kamionové dopravy. "Takové opatření zcela ochromí provoz tamních pil a tvrdě dopadne na boj s kůrovcem u nás, protože bude zastaven pořez dřeva a dodávky dřeva z Česka," míní Kučera, podle něhož některé firmy omezují výrobu a ruší směny už dnes. Česko exportuje do Rakouska a Německa sedm milionů metrů kubických dřeva za rok. "Pokud by pily v příhraničí zastavily příjem dřeva na tři měsíce, přijdou lesníci o tržby v hodnotě minimálně 1,7 až dvě miliardy korun. Pokud teď zpracovatelé od majitelů úplně přestanou odebírat české dřevo, protože se u nich objevila nákaza koronavirem nebo poklesla poptávka po řezivu, vlastníci lesa už nebudou mít peníze na výplaty dělníkům," říká Kučera. Razantní útlum navíc nastal i v exportu českého dřeva do Číny.

Hluboká krize a nedostatek peněz v českém lesnictví neumožňují majitelům to hlavní. Sázet nové stromky, které by časem za zničené porosty převzaly funkce, které les přírodě a lidem poskytuje. Tedy zejména ochranu půdy a vody. "Školkaři nebudou mít zákazníky, protože vlastník lesa nebude mít prostředky na nákup sazenic," obává se Kučera.

Sdružení proto po státu žádá urychlené vyplacení kompenzací ve výši 1,8 miliardy korun soukromým a obecním vlastníkům, kteří se v Česku starají o 45 procent lesů. Stát začal peníze vyplácet vloni a dosud vynaložil zhruba miliardu korun. Lesníci požadovali také automatické prodloužení tříměsíčních víz pro zahraniční pracovníky. To už vláda sice splnila, ale ti už tu kvůli epidemii nejsou a zřejmě v nejbližší době ani nebudou.

Ministerstvo zemědělství podle svého tiskového mluvčího Vojtěcha Bílého usiluje o co nejdřívější výplatu dalších peněz. K tomu, aby uspokojilo všechny žádosti, mu však zatím chybí 1,3 miliardy korun. Co nejdříve chce proto vládu požádat o navýšení sumy. "Ministerstvo se podílí i na přípravě jiných forem dotací z programů jiných resortů, např. ve formě zvýhodněných či bezúročných půjček," dodal Bílý. Ministerstvo také podle mluvčího slibuje na přelomu března a dubna vydání nového mimořádného opatření obecné povahy, které ještě více rozváže ruce vlastníkům lesů při jejich obnově tak, aby nově založené lesy byly co nejodolnější.

O něco lépe než soukromníci je na tom největší lesní podnik v zemi, státní Lesy České republiky, které obhospodařují skoro polovinu porostů.

"Zaměstnanců máme dostatek, ale některým našim dodavatelům chybí pracovníci, především ze zahraničí," uvedla tisková mluvčí podniku Eva Jouklová. S odbytem dříví mají však Lesy ČR podle mluvčí stejné potíže jako ostatní vlastníci. "Zpracovatelé surového dříví postupně omezují nebo zastavují své provozy. Dopady stávající situace jsou tak pro všechny vlastníky lesů stejné a situaci v lesnickém sektoru ještě více komplikují," dodala.