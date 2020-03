HN: Může teď paradoxně ČT nemoc Covid-19 pomoci uklidnit kritiku některých politiků, protože situace ukázala, proč je důležité mít veřejnoprávní médium?

Význam veřejnoprávní televize se ukazuje vždy, když se společnost dostává do nějaké krize. Ať už jsou to přírodní pohromy, nebo to, co je teď. ČT se dokáže mobilizovat rychle a díky vysoké kvalitě se stáváme hlavním zdrojem informací, ke kterému se lidé obrací. Myslím si, že ten tlak na nás loni možná vznikal i proto, že se dlouho naštěstí nic zásadního nedělo. A to dalo šanci všem nepřátelům, kteří se o nás otírali, zpochybňovat řadu detailů, protože celkový význam veřejné služby nebyl tak jasně vidět. Teď když vidí, co děláme a jak pomáháme, jsou zticha, protože by to nebylo populární.