První leteckou zásilku zdravotnických potřeb z Číny vítala v Praze velká část vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. Po boku mu stál i čínský velvyslanec. Podobné scénky nebyly v uplynulých dnech v Evropě neobvyklé. Poté co Čína uvolnila zákaz prodeje zdravotnického materiálu do zahraničí, snažila se každá vláda nakoupit, co mohla. Asi nejdále zašel ve vítání čínských expertů a dodávky ochranných pomůcek srbský prezident Aleksandar Vučić, který políbil čínskou vlajku vlající vedle schůdků do letadla.

Demokratický Západ má s koronavirovou epidemií problém, jehož rozsah se plně ukáže až za nějaký čas. Nejenže politici většiny zemí podcenili epidemii jako takovou, nemají odpověď ani na to, jak Čína naprosto otočila celou situaci: z viníka světové pandemie se v očích milionů lidí stává zachránce, který chce posílit své postavení ve světě. Čína nyní vystupuje jako lídr boje proti koronaviru a letouny s čínskými zdravotníky a krabicemi plnými roušek vítají delegace po celém světě, od Íránu po Itálii. Vše za pečlivého dohledu televizních kamer.

Zdá se, že Čína nyní postupuje podle jednotného scénáře. Země ovládaná komunistickou stranou umí vyrobit největší množství zdravotnických pomůcek a přístrojů a velmi dobře to používá jako nástroj strategické komunikace. Nepotvrdily se zatím spekulace, že čínští vyjednávači žádají za dodávky i něco jiného než peníze, tedy třeba politický vliv. "Nic po nás nechtěli," řekl český vicepremiér Jan Hamáček na dotaz HN, zda si Číňané nekladli za dodávky nějaké další podmínky.

Součástí rouškové diplomacie se staly také dary velkých čínských firem. Například nejbohatší Číňan Jack Ma daroval Spojeným státům půl milionu testů a milion respirátorů. Do Belgie jich poslal 300 tisíc. Něco podobného pro Česko zařídila i tuzemská skupina PPF, která má v Číně důležitou část svého byznysu. Jenže třeba jednu z dodávek pro Itálii zajistila technologická společnost ZTE, která se v této zemi podílí na vývoji nových 5G sítí. Její zapojení do budování rychlých mobilních sítí, stejně jako v případě další čínské firmy, Huaweie, je ovšem v USA a ve většině Evropy považováno za bezpečnostní riziko. Logo Huaweie bylo třeba na krabicích dodávky zdravotnických pomůcek do Irska, kterou čínská telekomunikační firma údajně pomáhala zajišťovat.

Není tedy vyloučené, že nějaké požadavky v budoucnu přijdou. Evropa i Amerika se musí připravit na jednání s mnohem sebevědomějšími čínskými partnery.

Jak zakrýt vlastní selhání