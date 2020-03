Fronty před obchody si ti starší pamatují z dob komunismu. Dnes se s nimi mohou setkat i na internetu. Alespoň v případě, když potraviny nakupují na tuzemském e-shopu Rohlík.cz. Člověk, který si tam chce nakoupit, musí často čekat několik minut, než systém odbaví předešlé zákazníky a on se dostane na řadu. Lidé přesto Rohlík.cz nebo konkurenční Košík.cz v posledních týdnech využívají čím dál více. Objednat si potraviny s dovážkou až domů se jim zdá bezpečnější než se vydat do kamenného obchodu, kde by se mohli nakazit koronavirem.

Zmíněný příklad ilustruje, jak nynější virová pandemie proměňuje lidské návyky. Kdo nemusí, ten ven radši nechodí − většinu věcí lze přece vyřídit po internetu. Mi­liony lidí z celého světa teď pracují z domova po síti. Další miliony dětí, kterým nastaly mimořádné prázdniny, si pak krátí čas hraním on-line her nebo se přes internet učí. Všichni k tomu vedle televize čím dál častěji sledují také internetové videotéky, jako jsou Netflix či HBO Go.

To všechno podstatně zvyšuje nápor na provoz světové sítě. Třeba ve Španělsku se už proto začali obávat jejího přetížení. Tamní operátoři ohlásili, že provoz jejich internetu pro domácnosti vyskočil za poslední dny o 40 procent oproti normálu, o polovinu pak narostl počet telefonních hovorů. Den před spuštěním celostátní karantény, která mohla nápor na sítě ještě zvýšit, proto Španěly vyzvali, aby se na internetu uskrovnili. "Prosíme vás, abyste se přednostně věnovali práci či studiu na dálku a sledování streamovaných videí nebo hraní her si nechali na hodiny, kdy je provoz nejmenší," citoval společnou výzvu pěti operátorských firem deník El Mundo.

Podobný zvýšený nápor na internetové a mobilní sítě nyní hlásí i Spojené státy, Velká Británie či Itálie. V žádné z těchto zemí ale k významnějším výpadkům zatím nedošlo, což platí i pro Česko. "V porovnání s týdny, kdy nebyla vyhlášena speciální opatření, nyní dochází k navýšení datového toku o 25 procent," řekl HN Adam Golecký, šéf sdružení Nix.cz, které v Česku provozuje páteřní síť, jež je základem celého on-line systému. Podle něj zatím tuzemský internet větší provoz bez problémů zvládá. Sdružení přesto přišlo s preventivním opatřením: poskytovatelům internetu nyní při pořízení nových přípojek, které mohou sítím ulevit, dává kapacitu na dva měsíce zdarma.

Zvýšený provoz potvrzují i tuzemští operátoři. Třeba Vodafone proto musel minulé pondělí čelit problémům při propojování hovorů svých klientů volajících do ostatních sítí. Výpadek se ale firmě podařilo během několika hodin odstranit.

Trojice lídrů tuzemského mobilního trhu očekává, že rostoucí nápor na své sítě ustojí. Svědčí o tom mimořádné nabídky služeb, které svým klientům ve stavu nouze začali operátoři poskytovat. O2 a T-Mobile přišly v rámci svých tarifů s bezplatnými balíčky neomezených mobilních dat. Vodafone zase poskytuje minuty volání zdarma seniorům a nepočítá mobilní data studentům, kteří si zdarma aktivují službu Chat Pass. O2 k tomu svou internetovou O2 TV nově nabízí za symbolickou korunu na 30 dní. Televize T-Mobilu se bezplatně rozšířila o další kanály a Vodafone pak tento týden rozjel vlastní projekt placené internetové TV, ve které si ovšem neúčtuje za kanály určené dětem.

Evropská unie je přesto ostražitá a proti možným výpadkům internetu se rozhodla preventivně zakročit. Thierry Breton, eurokomisař pro vnitřní trh, proto minulý týden vyzval Netflix, aby snížil obrazovou kvalitu svých streamovaných videí. Cílem byla právě snaha provoz na evropských sítích alespoň trochu utlumit. Americká videotéka výzvu uposlechla. Rozlišení tak u všech videí streamovaných po Evropě snížila o čtvrtinu.

K podobnému kroku již přikročil také YouTube a spolu s ním i streamovací služby Amazonu, Applu či filmových studií Walta Disneyho. Videotéka jménem Disney+ přitom začala v některých státech západní Evropy fungovat teprve toto úterý. V plánu bylo službu spustit ve Velké Británii, Německu, Rakousku či ve Francii. Tam ale Disney+ nakonec odstartuje nejspíš až 7. dubna. Francouzská vláda americkou firmu požádala, aby vstup na tamní trh pozdržela právě z důvodu možného přetížení internetových sítí.