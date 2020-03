Spojené státy zachvátila panika. Psal se rok 1957 a Sověti vyslali do vesmíru Sputnik, první umělou družici na světě. "Když jsou už schopní vypouštět satelity, brzy by je mohli vybavit jadernými zbraněmi a začít shazovat bomby na celé naše území. Proti tomu nejsme nijak chráněni," uvědomili si tehdy Američané a rozhodli se jednat. Rok nato vytvořili dvě státní agentury s cílem Sovětský svaz předčit ve výzkumu. Jednou z nich byla civilní NASA zaměřená na vesmír, druhou armádní ARPA. Ta pak mimo jiné vytvořila komunikační síť, jejímž úkolem bylo vládní úřady a armádní jednotky udržet v kontaktu i poté, co by nepřítel přerušil telefonní spojení. V roce 1969 se tak rozběhl Arpanet, předchůdce dnešního internetu.

Nebýt strachu z obřího válečného konfliktu a snahy mu předejít, internet by možná vůbec nevznikl. Lidstvo by se pak ale v době nynější koronavirové pandemie nemohlo spolehnout na globální komunikační síť, která pomáhá světové ekonomiky držet v chodu. Milionům lidí internet umožňuje navzdory karanténě nadále pracovat nebo se vzdělávat z domova, nakupovat zboží v e-shopech, být alespoň na dálku v kontaktu s blízkými, ale také snadněji koordinovat pomoc potřebným.

Na internetu se tak například velmi rychle utvořila skupina českých IT dobrovolníků, kteří začali státu pomáhat v boji proti šíření virové nákazy. Ajťáci z organizace Česko.Digital nejprve za jediný den postavili informační web o nové nemoci pro ministerstvo zdravotnictví, který zprovoznili 12. března. Téhož dne se k nim přidala iniciativa vedená investičním fondem Pale Fire Capital a IT firmou Keboola. Obě party se následně spojily ve skupině dobrovolníků, jež dostala jméno Covid19CZ.

"Roky jsme na to trénovali. Máme nejlepší technologie. Máme spoustu praxe. Pojďme teď udělat něco moc důležitého společně!" napsali Petr Šimeček a Pavel Doležal z Kebooly ve výzvě šířené na Twitteru. Rychle se k nim přidaly firmy jako Seznam.cz, Alza.cz, O2 a skoro dvě desítky dalších. Do tří dnů se pak skupině čítající přes 500 expertů podařilo po dohodě s vládou rozjet krizovou linku 1212, jejímž úkolem je odlehčit tradičním tísňovým číslům, jako jsou 112 či 155.

Mapy proti šíření viru i výroba ventilátorů