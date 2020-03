Desetitisíce podnikatelů nyní řeší, zda dostanou náhradu škody za povinně uzavřené provozovny. A jak to ovlivní zejména fakt, že o omezeních už nerozhoduje vláda, ale ministerstvo zdravotnictví. Tento trik stát od žalob na náhradu škody neuchrání, říká Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a člen Legislativní rady vlády. "Bylo by směšné, kdyby záleželo na tom, který orgán za krizového stavu vyhlásil které opatření, a podle toho by se nahrazovala škoda," říká. Připouští ale, že počítání škod bude složité.

HN: Vláda v pondělí potichu přesunula pravomoc vydávat omezení podnikatelům kvůli pandemii na ministerstvo zdravotnictví. Je to logické, protože jde o zdraví, nebo jde o snahu minimalizovat náhrady škod, protože za rozhodnutí podle krizového zákona náleží odškodné, ale podle zákona o ochraně zdraví ne?