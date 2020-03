Koronavirus a opatření s ním spojená budou mít nedozírné dopady na životy všech lidí. Je to situace, které žádný ekonom, ekonomka ani ekonomika nikdy nečelili, vůbec nevíme, co s tím máme dělat − i když víme, že je třeba zajistit, aby dopady nesla celá společnost rovnoměrně, a nikoliv jen postižená odvětví. My ekonomové se předháníme v opatřeních, jak povzbudit ekonomickou aktivitu a odměnit aktivní. A teď je zadání zcela opačné: uspat, hibernovat, zmrazit. A nemůžeme-li v těchto těžkých dobách povzbuzovat ekonomiku, pokusím se aspoň povzbudit našeho ducha.

Podle odhadů se jenom v Číně od začátku epidemie díky zmenšení znečištění vzduchu ušetřilo 4000 životů dětí do pěti let a přes 70 000 životů zejména starších dospělých. No a u nás bychom měli brát v úvahu zejména pokles dopravních nehod − zaprvé se obecně méně jezdí a zadruhé se neuskutečňují všechny ty návraty v pozdní pátky večer z diskoték a podobně. V březnu 2019 zemřelo na silnicích 35 lidí, v roce 2018 tomu bylo podobně. Na výsledky toho letošního si ještě musíme počkat. Epidemie Covid-19 už má oběti i u nás, počet mrtvých nicméně stále nedosahuje ani poloviny měsíčního počtu úmrtí při nehodách, které jsme možná ušetřili (ale to se může pochopitelně změnit).

Chci říct, že je klidně možné (ba dokonce pravděpodobné), že i přes důsledky epidemie nás nakonec přežije více, než by nás přežilo bez ní. Mimochodem, existuje velice silná statistická evidence, o které se debatuje dodnes, totiž že během hospodářského zpomalení překvapivě klesá celkový počet úmrtí a populace je v průměru zdravější.

Další výhoda: virus a Greta