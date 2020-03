V titulní písni čtrnáctého studiového alba You Want It Darker, které v roce 2016 vyšlo 19 dní před smrtí písničkáře Leonarda Cohena, slyšíme mužské synagogální sbory hebrejsky zpívat: "Hineni, hineni." Mužské doprovodné hlasy se přitom v Cohenově hudbě na rozdíl od těch ženských v podstatě nevyskytují. Hebrejská slova opakují, co řekl Abrahám v knize Genesis, když měl obětovat svého syna Izáka: "Zde jsem." V roce 2016 Cohen světu sděloval svou připravenost zemřít. Nyní, o čtyři roky později, znovu ožívá v českém překladu zřejmě definitivní biografie I'm Your Man od Sylvie Simmonsové, již vydalo nakladatelství Prostor.