Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro HN vysvětluje, jak to bylo s jeho nedělním výrokem v debatách v České televizi a televizi Prima o tom, že Češi by měli v následujícím roce až dvou strávit dovolenou v Česku. Výrok, za který schytal kritiku na sociálních sítích i z řad opozičních poslanců, podle svých slov nemyslel tak, že by měly hranice zůstat zavřené.

"Není to tak, že bych já zakazoval lidem někam jezdit. Jenom si při pohledu na současné predikce myslím, že to bude velmi, velmi obtížné," tvrdí Prymula. Cestovat podle něho možné bude, ale je otázka, které státy vůbec na svoje území pustí cizí občany. Nárůst počtu nakažených koronavirem sice odpovídá ministerským predikcím a vypadá to, že po Velikonocích vláda začne uvolňovat současná opatření, Prymula však varuje před přílišným optimismem.

"Máme kuloární signály, že v Číně už zase začíná komunitní přenos. Uvidíme také, jak to bude probíhat v USA," říká náměstek. A nepočítá s tím, že by do letních prázdnin v Česku například bylo možné pořádat hromadné akce.

Popisuje také, jak bude fungovat systém chytrých karantén počítající s využitím dat z mobilních telefonů a platebních karet lidí nakažených koronavirem. Právě díky tomu by už po Velikonocích nemělo platit tolik plošných zákazů a omezení jako teď. Pomoci mimo jiné má, že proti současným dvěma tisícům denně bude možné otestovat na přítomnost koronaviru pětinásobek lidí.

Během 14 dnů pak bude možné podle Prymuly proškolit zdravotnický personál, aby měl kdo obsluhovat nové plicní ventilátory, které stát kupuje.

HN: Nepřestřelil jste, když jste v neděli řekl, že se Češi nemusí do zahraničí podívat až dva roky?

Musíme kalkulovat s horšími variantami. Rozhodně si myslím, že se to týká těchto prázdnin. Výjezdy budou v podstatě jen do států, kde bude situace lepší než u nás a kam také člověka pustí, což si myslím, že bude málokde po světě. O dalších prázdninách už bych spekulovat nechtěl. Je to možnost, ale budu víc než kdokoliv jiný spokojen, když se to udělá tak, že v další sezoně už budeme moci vyjet.