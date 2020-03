Thajské aerolinie Thai Airways ruší lety na mezinárodních linkách. Jako první včera přišly na řadu lety do asijských zemí, zítra ukončí lety do Austrálie. Evropa přijde na řadu 1. dubna. Zrušeny zatím nebudou jen lety do německého Mnichova a švýcarského Curychu. Stejně jako u ostatních dopravců je důvodem pandemie koronaviru. Stále více zemí uzavírá své hranice, po létání není téměř žádná poptávka, turistický ruch umlkl. Pro státem kontrolované Thai, které zaměstnávají přes 22 tisíc lidí, to může být zvláště bolestné. Na turistech létajících za thajskými plážemi jsou závislé. Navíc už před vypuknutím pandemie firma vykazovala vysoké ztráty − jen loni ve výši 12,2 miliardy bahtů, v přepočtu skoro 9,5 miliardy korun. Už loni v listopadu proto rezignoval její šéf Ekniti Nitithanprapas − po pouhých 16 měsících ve funkci.