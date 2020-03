Když se v roce 1985 uzavírala první Schengenská dohoda, očekávání byla tak nízká, že na podpis nepřijela ani místní lucemburská televize, která má přitom v malé blahobytné zemi nouzi o témata. Pak se to ale změnilo. "Schengen se stal tak populárním, že politické strany kvůli němu narychlo přepisovaly svoje programy, aby si zvýšily šance u voličů," říká v exkluzivním rozhovoru pro HN jeden z vyjednávačů smlouvy, která odstranila hraniční kontroly mezi státy, Lucemburčan Robert Goebbels. A dodává, že ani současná koronavirová krize, při níž státy zavádějí karantény a omezují pohyb lidí, nepřivodí kolaps volnému cestování. "Otevřené ekonomiky jako lucemburská nebo česká by na to tvrdě doplatily."