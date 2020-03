◼ ČESKO

Prezident podepsal zvýšení schodku rozpočtu

Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Novelu zákona o rozpočtu podepsal prezident Miloš Zeman. Důvodem navýšení schodku je epidemie nového typu koronaviru z Číny a s tím související opatření vlády. Kvůli předpokládanému propadu ekonomiky přijde rozpočet o část příjmů, a stát navíc bude muset vydávat peníze na boj s koronavirem.

◼ ČESKO

MF zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy

Ministerstvo financí ve středu ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 53,4 miliardy, což je několikanásobně více než původně plánovalo. Vyplývá to z informací na internetových stránkách České národní banky. Podle původních plánů se MF chystalo prodat ve včerejších třech aukcích dluhopisy maximálně za 12 miliard korun.

◼ ŠVÝCARSKO

Letní olympiáda v Tokiu nemusí být v létě

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach připustil, že se odložené letní hry v Tokiu nemusí nutně konat v létě. Při telefonické konferenci s novináři zdůraznil, že hledání nového termínu bude "vyžadovat oběti a kompromisy od všech zúčastněných". Sportovce už předem ve videovzkazu požádal o pochopení a shovívavost s možnými škrty a přesuny při přípravě přeložených her.

◼ ČESKO

Praha dostane přes milion respirátorů typu FFP2

Pražský magistrát čeká na dodávku 1,13 milionu respirátorů typu FFP2. Část by měla dorazit v pátek. Zároveň potřebuje od státu také respirátory vyšší kategorie FFP3. Hlavní město potřebuje na týden zhruba 150 tisíc respirátorů FFP3. Zároveň rozdává látku a přijímá od dobrovolníků šité látkové roušky. Krizový štáb hlavního města včera souhlasil se vznikem odběrového místa vzorků od lidí ve Žlutých lázních.

"

Na základě dosavadních poznatků to vypadá, že se virus v teplejším podnebí šíří hůř.

Mohammad Sajadi

virolog z virologického institutu univerzity v americkém Marylandu

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcarsko obnovilo kontroly s celým Schengenem

Od čtvrtka Švýcarsko začalo provádět pasové kontroly se všemi zeměmi schengenského prostoru. Švýcarská vláda toto opatření označila za další krok v ochraně švýcarských občanů před nákazou koronaviru. Alpská konfederace již minulý týden zavedla kontroly na pozemních hranicích s Itálií, Francií, Německem a Rakouskem, včera ohlášené zpřísnění se tak bude týkat letecké dopravy, která je již ale kvůli koronaviru značně omezena.

◼ NĚMECKO

Německo bude mít rekordní deficit 156 miliard eur

Německý parlament souhlasil s rozsáhlými změnami ve státním rozpočtu na letošní rok. Nově kvůli rychle se šířícímu koronaviru počítá s rekordním deficitem 156 miliard eur (4,3 bilionu Kč). Spolkový sněm přijal i další opatření, která mají pomoci zvládnout ekonomické dopady pandemie. "Je to gigantická suma, téměř polovina našeho běžného rozpočtu," připustil ve středečním projevu před poslanci ministr financí Olaf Scholz.

◼ NĚMECKO

Severní Porýní-Vestfálsko přeruší trest 1000 vězňů

Nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko přeruší výkon trestu zhruba 1000 vězňů, aby se připravila na možné šíření koronaviru ve věznicích. Oznámil to ministr spravedlnosti Peter Biesenbach (CDU), podle něhož je třeba uvolnit zhruba 1000 cel. Celkem jich v Severním Porýní-Vestfálsku je na 16 000. Přerušení výkonu trestu se týká osob odsouzených za méně závažné trestné činy maximálně na rok a půl.

◼ ČESKO

V karanténě s neschopenkou je přes 21 tisíc lidí

V karanténě s e-neschopenkou je přes 21 400 lidí. Za úterý jich přibylo 965. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila na svém Twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Celkový počet lidí v nařízené izolaci na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být vyšší. Do dvoutýdenní karantény musí od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z 15 zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem.

◼ ČESKO

SÚKL varoval před falešnými léky na koronavirus

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před nákupem léků z neověřených webových stránek a údajných přípravků na nemoc Covid-19. Podle ústavu jejich prodejci jen využívají současné obavy lidí z koronavirové nákazy, na českém trhu žádný lék registrovaný na toto onemocnění není. Padělané léky podle něj navíc mohou lidem způsobit vážné zdravotní problémy. SÚKL doporučuje lidem, aby kupovali léky na internetu jen u registrovaných lékáren.

◼ ČESKO

Nemocnice vyrábí dezinfekci i náhradní léky za Paralen

Nemocnice Kyjov vyrábí vlastní dezinfekci a náhradní léky s paracetamolem za chybějící Paralen a Panadol v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Uvedl to mluvčí nemocnice Filip Zdražil. Dezinfekci vyrábí i znojemská nemocnice. Panadol a Paralen obsahují paracetamol a v lékárnách jsou nyní nedostatkovým zbožím, protože tlumí příznaky nákazy, mezi něž patří například horečka nebo nachlazení. Vyrábí se v tobolkách, jedna tobolka obsahuje 500 mg paracetamolu.

◼ ČESKO

Ruslan přivezl druhou várku zdravotnického materiálu

Na pardubickém letišti včera podruhé přistál velkokapacitní letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny určeným pro zvládání epidemie koronaviru. Zásilku z letadla vyložili vojáci, armáda jich na místo poslala asi sto. K dispozici měli 20 nákladních aut, kterými začali materiál rozvážet do centrálních skladů. Na palubě bylo 52 600 ochranných obleků, 70 900 ochranných brýlí, 250 000 rukavic, 1 160 000 respirátorů a osm milionů roušek.

◼ ČESKO

Pro většinu Čechů je ideální rodina se dvěma dětmi

Rodina se dvěma dětmi nadále představuje pro dvě třetiny občanů ideál rodinného modelu. Tento názor je v české společnosti zakořeněn, nicméně od roku 2016 počet takto smýšlejících klesl o tři body na 66 procent. V případě, že rodina je nefunkční, si přes 70 procent lidí nadále myslí, že je přijatelný rozvod. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Rodiny s jedináčky se nejvíce zamlouvají sedmi procentům Čechů.

