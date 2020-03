Polostátní skupina ČEZ udělala další krok nutný k výstavbě nového jaderného bloku v Česku. Ve středu podala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení postavit ho u Dukovan. Firma pro jistotu nežádá o možnost výstavby jednoho, ale rovnou dvou velkých reaktorů. ČEZ se tak prý připravuje na možnost, že by v budoucnosti plánoval výstavbu ještě jedné elektrárny. "V lokalitě Dukovany lze postavit nové zdroje o výkonu až 2400 megawattů. V případě menších jaderných bloků do 1200 megawattů to představuje dva nové zdroje. Veškerá povolení jsou takto připravována, i když nyní připravujeme jen stavbu jednoho bloku," říká mluvčí firmy Ladislav Kříž.