Ve všech firmách a podnicích to dnes vypadá zhruba stejně bez ohledu na to, zda jsou uzavřené z rozhodnutí vlády jako restaurace či hotely, nebo kvůli karanténě či obavám zaměstnanců z nákazy koronavirem, nebo prostě proto, že aktuálně není pro koho vyrábět. Management i majitelé urychleně přehodnocují plány na letošní rok, počítají ztráty a hledají peníze, kde se dá. A uklidňují zaměstnance − alespoň ti, kteří doufají, že se co nevidět vrátí k výrobě či k poskytování služeb, přestože je jasné, že čas propouštění se blíží rychleji, než by si kdokoliv přál. Odhad odborů, že o práci může přijít až půl milionu zaměstnanců a 100 tisíc živnostníků, zřejmě nebude úplně mimo.