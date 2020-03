Přeprava na jatka nesmí trvat déle než šest hodin, aby zvířata nebyla zbytečně ve stresu. To je ještě o čtvrtinu méně, než vyžaduje zákon. A když se například vykrmuje tele, musí to být výhradně mateřským mlékem, nikoli umělou stravou. Zvířata by také měla mít větší plochu ve stájích. Projekt Animal Welfare Standard, který loni v září v Česku spustil řetězec supermarketů Penny Market, má zlepšit životní podmínky skotu a prasat chovaných na maso a mléko. Zásadní u tohoto programu je, že jej stanovuje přímo řetězec, to znamená odběratel, který má u zpracovatelů masa a přes ně i u chovatelů výsadní postavení. Na dodržování stanovených podmínek chce Penny Market také dohlížet.