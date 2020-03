Většina živnostníků teď řeší akutní úkoly a změny související s přesunem podnikání do nouzového režimu. Další vývoj je nejistý, ale jednat preventivně a plánovat má i přesto smysl.

Rozumné je nejdřív se v nové situaci zorientovat a ustálit své podnikání, byť i jen v rámci provizoria. Zkuste upravit svůj denní režim tak, abyste se cítili dobře a zároveň měli co nejlepší podmínky k práci. Pokud máte rodinu, a musíte navíc pracovat z domova, promluvte si o praktických změnách, nákupech, hlídání dětí, domácí výuce, hygieně či opatřeních pro případ, že někdo z vás onemocní. Laskavá rodinná dohoda (i pohoda) omezí stres pro všechny členy domácnosti.

Home office a práce na dálku není asi pro mnoho živnostníků novinkou, ale nástroje týmové spolupráce on-line možná ano. Aplikace jako Google Drive či Hangouts, Loom, Slack, Zoom, Basecamp či Freelo a vyhrazený kout na práci, kde se dá případně i déle nerušeně telefonovat, jsou rozumným základem.

Robert Vlach poskytuje podnikatelské poradenství pro nezávislé profesionály, podnikatele a firmy. Je autorem knihy Na volné noze a zakladatelem portálu Navolnénoze.cz.

Dále bych doporučoval spočítat si alespoň orientačně, jak jste na tom z hlediska očekávaných příjmů i výdajů a na jak dlouho vám zhruba vystačí rezervy. Někteří živnostníci museli svou činnost dočasně pozastavit úplně, a výpadek v příjmu tak rozhodně pocítí. Prodlevy ve fakturaci či placení však mohou postihovat i ty, kteří nadále pracovat mohou.

Proto komunikujte s klienty, ale třeba i s kolegy a zjistěte, jak se rýsuje situace u nich. Podle toho se pak snažte lépe plánovat práci pro následující týdny a měsíce. Některé spolupráce možná budete chtít dočasně přerušit, ale právě tak se mohou objevit příležitosti nové. V tržních krizích může poptávka po službách zavedených nezávislých expertů dokonce i růst, zejména pokud se firmy snaží šetřit a najímají častěji odborníky externě, na kratší dobu a přesně daný úkol. Svou roli v tom sehrávají on-line platformy pro freelancery, takže se už teď poohlédněte po katalogu či webu, u nás nebo ve světě, kde můžete potkat své příští klienty a kombinovat o to více příjmů.

Máte-li o stavu svých financí přehled, ale chybí vám výhled do budoucna, sestavte si rychlý finanční plán v Excelu. Ten vám umožní namodelovat si různé příjmové či krizové scénáře anebo šetřit tam, kde to má smysl. Stručný návod se šablonou najdete na adrese bit.ly/planujeme.

Nebojte se otevřít jednání o změně stávajících smluv, pokud váš obor míří do dočasné deprese a jejich plnění by pro vás bylo nemožné či extrémně rizikové. Jasnou prioritou je udržet jádro podnikání v chodu a finančně ustát nejnáročnější období, než se situace ustálí a zlepší.

Slavný americký investor Ray Dalio argumentuje ve svém novém článku pro masivní tržní stimuly "ať to stojí, co to stojí" a naštěstí to vypadá, že přístup většiny vlád bude právě takový. Je pravděpodobné, že i český stát se pokusí živnostníkům ulehčit co nejvíce. Situaci jistě bedlivě sleduje váš účetní či daňový poradce, takže bude mít i představu, na jaké úlevy máte nárok. Aktuální přehled možností podpory udržuje také Hospodářská komora na svém webu Komora.cz.

Pomáhejte. Právě podnikatelé mohou teď společnosti hodně pomoci. Někdo trochu, třeba jen sdílením ověřených informací, někdo mnohem víc. Například lihovarník Martin Žufánek začal místo svých vyhlášených destilátů vyrábět dezinfekční gel, který rozdává, kde je nejvíc zapotřebí. Beskydská manufaktura Besky na vlněné přikrývky šila celý týden roušky zdarma pro lidi v okolí. A Josef Průša díky svým 3D tiskárnám za tři dny navrhl a začal vyrábět ochranné štíty na obličej pro zdravotníky zdarma.