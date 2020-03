Česká televize učí přes obrazovku

Od pondělí 16. března spustila Česká televize unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Na programu ČT2 čeká na školáky prvního stupně základek, kteří po zavření škol zůstali doma, vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Hned první den se UčíTelka stala druhým nejsledovanějším pořadem tohoto roku ve skupině diváků od čtyř do čtrnácti let. Měla průměr sledovanosti 147 tisíc diváků a mezi dětskými diváky získala podíl téměř 55 procent. Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka připravila ČT2 s odbornou garancí ministerstva školství. Vyučování začíná každý všední den v devět hodin ráno. Každý učební blok trvá třicet minut a je určený vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. "Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti," řekl vedoucí projektu Luboš Rosí z ČT. S UčíTelkou si tak děti mohou doma procvičovat matematiku, práci s textem, češtinu nebo tělocvik. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia, také pořad Škola doma. "V době mimořádných opatření a uzavření škol v celém Česku chceme nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, které může doplnit jejich samostudium. A také ulehčit rodičům," říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. Diváci ČT také začali prosit o to, aby se pořad uvolnil i na iVysílání v zahraničí, což se stalo. Denně televizi kontaktují desítky organizací, firem a jednotlivců s nabídkami a nápady. Nejčastěji jde o nabídky různých výukových materiálů, ale také aktivit, které by bylo možné do pořadu zařadit. Na facebookovém profilu pořad vyvolal stovky komentářů od rodičů, kteří posílají fotky a videa dětí, jak si u pořadu jednotlivé úkony z výuky zkouší. Jen za první den vysílání přišlo k pořadu také 365 e-mailů na Divácké centrum. UčíTelka je prozatím spuštěna na dobu jednoho měsíce, tedy do poloviny dubna.

Videolekce z ekonomie, biologie i fyziky

Program pro děti i dospělé připravil také vzdělávací portál Khanova škola. Jádro tvoří výuková videa Khan Academy, kalifornské neziskové organizace zaměřené na vzdělávání, kterou založil Američan Salman Khan, absolvent MIT a Harvardu. Khanova škola překládá a skládá výuku do promyšlených návazností tak, aby si žáci užili učení od úplných základů až po komplexní oborové znalosti. K dispozici jsou videolekce matematiky, ekonomie, dějepisu, ale také fyziky, dějin umění nebo biologie. Kromě videí Khanova škola nabízí také cvičení, personalizovanou výuku nebo nástroje pro učitele. Služba je pro všechny zdarma.

Dějiny se dají učit přes webovou aplikaci

Nad tím, jak usnadnit život žákům i učitelům dějepisu, kteří potřebují učit na dálku, se zamysleli informatici z Českého vysokého učení technického v Praze a několik ústavů Akademie věd. Podílejí se tak na vývoji webové aplikace HistoryLab.cz. Je to aplikace pro práci s historickými prameny v dějepisu, která se zaměřuje na 20. století a nabízí učitelům a žákům virtuální prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie nebo zvukové záznamy. Hravou formou si osvojují dovednosti, které podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost. Žáci si například prostřednictvím dobových fotografií uvědomí, jaký dopad mělo vysídlování Čechů z pohraničí v roce 1938 a Němců z Československa v roce 1945 na život konkrétních lidí. Aplikace nabízí srovnávání fotografií a dalších pramenů. Další z cvičení rozvíjí dovednost analyzovat obrazy. Žáci například detailně popisují portrét prezidenta Masaryka, přičemž zohledňují příběh obrazu. Následně zkoumají zápis z obecní kroniky v Lánech o vystavování obrazu v roce 1968. Aplikaci HistoryLab.cz vyvíjí Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze, Pedagogickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Masarykovým ústavem AV ČR. Autoři aplikace postupně zveřejňují cvičení, která jsou už prověřená ve výuce a upravená na základě reakcí žáků i učitelů. K 18. březnu zveřejnili šest nových cvičení, například To byla sláva, zkoumající význam zahájení provozu pražského metra. Administrativní systém, který je součástí této aplikace, umožňuje jednoduše sdílet výsledky žákovské práce s učiteli a dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu k jejich práci. Tento systém je k dispozici všem učitelům po registraci. "Způsob, jakým probíhá komunikace v aplikaci HistoryLab, je velmi vhodný pro využití v současné situaci karantény. Aplikace využívá standardní internetové technologie a nepotřebuje přenos vysokých objemů dat pro průběh výuky. Pomocí cvičení, která jsou v systému k dispozici, je možné distančně vyučovat vybraná témata z moderních dějin a HistoryLab tak může usnadnit současnou situaci, kdy je potřeba vhodným způsobem zajistit vzdálenou výuku," říká spolutvůrce aplikace Miroslav Bureš z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Fotogalerie Fotogalerie Projděte s dětmi muzeum na webu, zacvičte si nebo upečte bábovku

Učení s Českým rozhlasem

Vlastní hodinový vzdělávací pořad spustilo v úterý 17. března také Rádio Junior Českého rozhlasu. Pořad s názvem Skoro školní vysílání z pokojíčku je v éteru každý všední den od 10 do 11 hodin dopoledne a uvádí jej dvojice moderátorů Venda a Fráňa. Žáky provádějí světem slovních druhů nebo vyjmenovaných slov. Série Kouzelná kniha Káji Kučery zase nabídne zajímavosti ze světa prvouky, přírodovědy nebo vlastivědy. A nechybí ani povinná četba. Venda s Fráňou dětem radí: Poslouchejte, nebudete to muset číst. Povinnou četbu, například Babičku Boženy Němcové, uslyší děti vždy v živém vysílání pořadu nebo si ji pak mohou samostatně pustit na stránce Čtenářského deníku Českého rozhlasu.

Do kina nebo do muzea on-line

Dopřát svým dětem kulturní a umělecké vzdělání se dá i z domova. Platforma Google Arts & Culture, díky které si lze zdarma prohlédnout vyfocená umělecká díla, připravila pro veřejnost virtuální on-line prohlídku více než tisícovkou nejznámějších galerií a muzeí. On-line výstava vezme především starší děti například do Britského muzea v Londýně, kde se mohou podívat třeba na staroegyptskou Rosettskou desku nebo na egyptské mumie. Nahlédnout člověk může do slavného Guggenheimova muzea v New Yorku nebo do Národní galerie umění v americkém Washingtonu D.C. Prohlídka nevynechá ani Van Goghovo muzeum v Amsterdamu, pařížské Muzeum Orsay nebo Galerii Uffizi ve Florencii.

Zacvičit si s dětmi doma

V době karantény by se nemělo zapomínat ani na pohyb. Když není možné vyrazit ven, existuje řada webových pomocníků, kteří děti pohybově zabaví. Jedním z nich je YouTube kanál Tělocvik.online, kam tvůrci denně nahrávají tipy na cvičení s dětmi v domácím prostředí. Kanál je zdarma a obsahuje také databázi krátkých her, které zábavnou formou přimějí děti k intenzivnímu pohybu třeba v obýváku. Děti i rodiče cvičí s věcmi, které mají právě doma po ruce, třeba s šátkem nebo se švihadlem. Na tvorbě hravého tělocviku pro děti se podíleli odborníci z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Populární jsou také cvičební videa s Hanou Kynychovou a prasátkem Pigy, která jsou rovněž k dispozici zdarma na YouTube hned v několika dílech. Svižný dětský aerobik je doprovázen hudbou.

Uvařte si s dětmi něco dobrého

Vděčnou zábavou v době pandemie může být také vaření s dětmi. Nejmladší členové rodiny se tím nejen zabaví, ale mohou se naučit i pár praktických kuchařských receptů do života. Navíc společné vaření děti stmeluje a upevňuje rodinné vztahy. Je sice pravda, že dvou- nebo tříleté dítě nenakrájí s nožem v ruce cibuli, ale může například donést a oloupat banán, omýt papriku nebo natrhat bylinky. Jednoduchých receptů, které zvládnou i děti, je řada. Pestrou škálu inspirace nabízí například web Mimikuchařka.cz. Autoři radí, že čím dříve se svým dítětem začnete vařit, tím lépe. Už v předškolním věku mohou děti například válet těsto a vykrajovat pomocí formiček, vymazávat plech a formy na bábovku máslem, hníst těsto nebo připravit drobenku, drobit sušenky do korpusu nebo mazat pečivo při přípravě chlebíčků. Vaření může mít také edukativní podtext. Rodiče si s dětmi mohou povídat o jednotlivých surovinách a popisovat, odkud suroviny pocházejí. Dítě se tak dozví, že vejce dává slepice nebo že mléko je od krávy, z čeho se vyrábí sýr, tvaroh nebo čokoláda. Člověk musí počítat s tím, že po dětském vaření bude v kuchyni nepořádek, ale za nadšení, které to v nich vzbudí, to následné uklízení jistě stojí. Další z oblíbených dětských kuchařek v podobě knihy je například Vaříme s dětmi pro děti autorky Petry Novotné. Je určena pro děti od tří do deseti let a kromě vaření je seznamuje s jednotlivými surovinami i kuchyňskými spotřebiči.