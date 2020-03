Slyšíte to teď všude − využijte čas, který musíme trávit doma, k něčemu prospěšnému, naučte se něco nového! Zareagovaly na to i webové stránky, které nabízejí on-line kurzy čehokoli a některé z nich na ně dávají slevy nebo je nabízejí zdarma, což je další důvod k překonání vlastní lenosti. Jenže zdrojů je hodně, a tak může být těžké se v nich vyznat. Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co se ve virtuálním prostoru můžete naučit.

Začít nelze ničím jiným než Khanovou akademií, matkou on-line vzdělávacích nástrojů, která vznikla jak jinak než náhodou. Přišel s ní finanční analytik Salman Khan z americké Louisiany. Absolvent MIT a Harvardu začal svou sestřenici v roce 2004 na dálku doučovat matematiku. Když ho o pomoc poprosili další příbuzní a přátelé, zveřejnil své lekce na YouTube. Ty se rychle staly populárními a Khan se nakonec rozhodl opustit svou profesi a zaměřil se na tvorbu videolekcí naplno.

Nyní nabízí procvičovací úlohy, instruktážní videa i osobní studijní nástěnku, která umožňuje učit se vlastním tempem. Výhodou je, že nejde jen o koukání na videa, ale díky testům a různým hodnoticím nástrojům zjistíte, jestli jste se skutečně něco naučili. Mezi studijními obory je například matematika, přírodní vědy, programování, dějiny, dějiny umění nebo ekonomie. Spolehnout se můžete na kvalitu, akademie spolupracuje s institucemi jako NASA, Muzeum moderního umění, Kalifornská akademie přírodních věd nebo MIT. A začít se dá skutečně v každém věku, což dokazuje i 72letá Barbara, která si v recenzích Khanovu akademii chválí.

Univerzitní znalosti

Pokud nemáte problém s angličtinou, určitě využijte možnost zažít přednášky z Harvardu a ostatních světoznámých univerzit z takzvané Ivy League. Díky otevřeným on-line kurzům (v angličtině se jim říká MOOC) si vyberete, který obor vás zajímá či na které škole byste chtěli "studovat". Pak už se stačí jen zapsat a elektronický kurz navštěvovat. Tedy zhruba jednou za týden si pustíte video s přednáškou na určité téma a potom vypracováváte úkoly různého typu − odpovídáte na otázky z přednášky, píšete klasický test či esej. Ve světě se kolem těchto kurzů vytvořila poměrně silná komunita nadšenců. Nestudujete totiž sami, často je v podmínkách kurzu diskuse se spolužáky nebo si navzájem hodnotíte své práce.

Za kurzy se ve většině případů neplatí. Jsou různě náročné, některé trvají měsíc, jiné i čtvrt roku, s tím je třeba při zápisu počítat. Volte také podle osobnosti lektora, ten určuje, zda vás kurz bude bavit, a tudíž jestli budete mít motivaci ho dokončit. Pokud se vám to podaří, dostanete certifikát potvrzující úspěšné studium. Takto absolvovaný kurz si pak můžete napsat do životopisu a věřte, že to na zaměstnavatele působí opravdu dobře, může to být důvod, proč mezi spoustou zájemců pozvou na pohovor zrovna vás. Kurzy hledejte třeba na stránkách Coursera.org nebo Mooc.org.

Pokud nemáte jako většina Čechů zrovna vřelý vztah k matematice a ve škole vás nebavila, zkuste jí dát ještě šanci. Bill Gates radí vyzkoušet Illustrativemathematics.org nebo Zearn.org. Najdete tu spoustu lekcí zaměřených na všechny matematické operace. Až si zlepšíte vztah k číslům, zkuste se naučit další dovednost, kterou dle prognostiků bude potřebovat čím dál víc lidí − programování. Základy získáte třeba na Freecodecamp.org, kurzy pořádají také české Czechitas.

Kolik řečí umíš

Zlepšit se v angličtině či jiném světovém jazyku patří mezi nejčastější předsevzetí, která si lidé dávají. Aby tentokrát byla vaše snaha skutečně efektivní, podívejte se na rady zapáleného milovníka angličtiny Broni na platformě Seduo.cz. Učit se můžete různě − z filmů s titulky, speciálně připravených lekcí, kterých je na YouTube nespočetná zásoba, anebo se spolehnout na osvědčené aplikace.

Hojně využívaná aplikace na učení jazyků je Duolingo. Nainstalujete si ji do svého mobilu a trénujete každý den. Zvolíte si, jaká oblast vás zajímá − jestli se učíte kvůli práci, sledování filmů nebo kvůli přátelům ze světa. Dále intenzitu od pěti minut denně po dvacetiminutové lekce, a pokud jste pokročilí, rozřadí vás test. A pak už procházíte jednotlivé lekce a získáváte jakési virtuální peníze, které vám zajišťují odemčení dalších úrovní testu. Když se vám daří, získáváte životy, když ne, přicházíte o ně, takže je to trochu jako počítačová hra. V české mutaci je možné se učit pouze angličtinu, světová verze nabízí více jazyků. Aplikaci můžete používat zdarma, pokud vám nevadí reklamy, nebo si zaplatit za prémiovou verzi bez reklam.

Nevýhoda je, že není moc vhodná pro pokročilé studenty. Pokud už anglicky umíte alespoň na úrovni B1 a chcete se zdokonalit, zvolte spíše podobné aplikace, kde si lze lépe vybrat i vyšší obtížnost. Nejlépe hodnocené jsou Online jazyky, EasyLingo, English Me či Learn English Grammar. Na komunikaci s rodilými mluvčími je skvělý projekt Blabu.com. Nemusíte se nikam zapisovat, nic slibovat ani navštěvovat pravidelně. Prostě se jen přihlásíte a už mluvíte s tutorem a trénujete mluvení i poslech. První videohovor je zdarma, pak už platíte.

Marketing i hra na harmoniku

V českém prostředí najdete jednu z nejlepších nabídek kurzů všeho možného na stránce Naucmese.cz. Kdo chce, může se tady naučit, jak investovat do nemovitostí, jak ziskově obchodovat s komoditami nebo na burze. Nebo zjistit, jak založit úspěšný e-shop − další věc, která se z dnešního pohledu jeví jako maximálně potřebná. Dozvíte se, jakou zvolit strategii, jak pečovat o zákazníky, jak na úspěšný marketing, ale také něco o provozování a organizaci skladu či o aplikacích, které vám mohou pomoci. Na závěr pak lektor nabízí, že s vámi probere konkrétní problém či nápad na e-shop, který byste rádi zrealizovali. Kurz tady nabízí třeba Jakub Němeček, zakladatel e-commerce agentury Lucky Vibes.

Stejně si lze osvojit další v dnešní době nezbytné internetové dovednosti − jak stříhat videa, pracovat s grafikou nebo fotit na mobil. Důležitý je také marketing na internetu, dnes často dělaný přes sociální sítě. To, že sami máte účet na Instagramu, ještě neznamená, že ho umíte efektivně využívat pro váš byznys. Podívejte se třeba na kurzy Aki Votrubové, která se zaměřuje na různé oblasti využívání Instagramu.

Nabídka kurzů se pružně přizpůsobuje nastalé situaci, takže třeba Lukáš Kovanda na Naucmese.cz přináší návod, jak pracovat z domova, vyhnout se prokrastinaci, umět si organizovat čas a odolávat vyrušením. Určitě čtěte recenze minulých účastníků pod popisem kurzů. Lépe se tak zorientujete, zda stojí kurz za to a jestli splní vaše očekávání.

Hledáte-li spíše něco na uvolnění, zkuste se naučit hrát na nějaký hudební nástroj. Vyberte si pro začátek něco jednoduchého, třeba foukací harmoniku. Vše potřebné najdete na webu Chromatika.webnode.cz. Hraní na harmoniku trénuje mozek, ale také posiluje plíce a zlepšuje jejich kapacitu, což v této době může být jedině ku prospěchu. Pokud chcete zkusit něco náročnějšího, vyberte si třeba hru na ukulele, v současné době jeden z nejpopulárnějších hudebních nástrojů. Videa, akordy, rady a tipy najdete třeba na českém webu Ukulelko.cz nebo na Kurzyproradost.cz. A když už opravdu nebudete vědět co by, mrkněte na web Akademie věd a pusťte si třeba přednášku Jana Lukačeviče o pěstování rostlin na Marsu.