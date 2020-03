Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se včera s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021, stejně jako paralympijské hry, jež jsou na programu tradičně v dějišti OH po jejich skončení a včera byly odloženy také.

"Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity," uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Nový termín konání OH zatím nebyl určen. Navzdory změně termínu ponesou hry stále název Tokio 2020.

Český olympijský výbor uvítal odložení olympijských her v Tokiu na rok 2021. Podle předsedy Jiřího Kejvala představuje nový termín, k němuž Mezinárodní olympijský výbor a japonští pořadatelé sáhli kvůli pandemii nemoci Covid-19, obrovskou výzvou pro všechny. "Věříme, že olympijské hry v roce 2021 budou známkou toho, že se celý svět s pandemií vyrovnal a život se vrací do normálu," uvedl Kejval v tiskové zprávě.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

Tokio dokončilo přípravy na velkolepý sportovní svátek v době, kdy se začal koronavirus šířit světem. Organizátoři i představitelé MOV několik měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční v naplánovaném termínu. V minulých dnech ale obě strany i pod tlakem národních olympijských výborů a samotných sportovců připustily, že začínají o odkladu her uvažovat. Bach v neděli oznámil, že rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů, nakonec k tomu MOV sáhl mnohem dříve.